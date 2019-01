Výjimkou jsou podle newyorského hygienického úřadu obaly, do nichž bylo jídlo vloženo před prodejem v daném zařízení, misky, v nichž se prodává syrové maso, a plasty sloužící k ochraně zboží při přepravě.

Podniky, kterých se nařízení týká, mají šestiměsíční lhůtu, v níž se musejí novým požadavkům přizpůsobit. Po jejím vypršení, tedy po 30. červnu, mohou být potrestány pokutou, která se bude stupňovat podle toho, pokolikáté bude podnik přistižen. Při třetím a vyšším přestupku to bude až jeden tisíc dolarů, v přepočtu více než 22 tisíc korun.

Plastic straws are gonna be banned in New York, so some restaurants are stocking paper straws now pic.twitter.com/z9g78JE5SY