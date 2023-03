Policisté nyní vyšetřují, jak se krajta mřížkovaná dlouhá 425 centimetrů dostala do New Yorku, kde je nezákonné chovat tento druh hadů jako domácí mazlíčky. Fotografie, kterou policie zveřejnila na facebooku, ukazuje, že byl had skoro stejně dlouhý jako hlídkový vůz.