New York vs. Donald Trump. Stát žaluje prezidenta USA kvůli jeho nadaci

Žalobu přednesla prokurátorka Barbara Underwoodová, jež po státním soudci požaduje, aby Trumpovu společnost kompletně zrušil. Do toho chce, aby prezidentovi, jeho synům Ericovi, Donaldovi a dceři Ivance zakázal působení v jakýchkoli charitativních organizacích napříč státem.

Třiasedmdesátiletá právnička dále prohlásila, že její kancelář provedla vyšetřování, které trvalo téměř dva roky. Během něho prý odhalila „rozsáhlou protiprávní koordinaci“ či „opakovanou a úmyslnou preferenci své osoby na úkor organizace“. Trump měl údajně upřednostňovat své osobní, obchodní i politické zájmy.



Mezi nezákonné transakce, které první muž Spojených států udělal, jmenovala například platbu desíti tisíc dolarů dětské Nadaci jednorožce za obraz své osoby na jedné z aukcí, dále pak platbu ve výši sto tisíc dolarů v roce 2007. Tou měl zase byznysmen utišit spor s nejmenovanou charitou.

Právnička se nerozpakovala a prezidenta USA tvrdě osočila. „Pan Trump řídil svou nadaci podle svého rozmaru, nikoli podle zákona,“ cituje její slova agentura Reuters. „Naše vyšetřování ukázalo, že jeho společnost byla něčím víc, než jen šekovou knížkou, ze které by platil charitám.“



Trump reagoval na sociálních sítích. „Nečestní demokraté z New Yorku mě chtějí soudit za nadaci, která darovala na charitu víc, než vůbec vydělala?“ napsal mimo jiné na Twitteru. Kromě toho vydal jeho podnik prohlášení, ve které soudní jednání označil za „úplně nejhorší politiku“.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!…