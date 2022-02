Nyní je ale všechno jinak. „Alvin Bragg upřesnil zásady, podle kterých se bude postupovat při řešení případů loupeží či nedovoleného držení zbraní - tedy témat, které vzbudily vlnu nevole, a při nichž byl jeho postup ostře kritizován. Nově k nim zaujal tvrdší postoj," shrnuje list The New York Times.

S výjimkou těchto činů však Bragg i nadále na svém přístupu trvá. Ostatní zločiny ze seznamu, u nichž trvá na tom, že je prokuratura nebude stíhat jako trestné činy, skutečně jako takové řešeny nebudou. „Bragg nadále svůj přístup obhajuje a tvrdí, že veřejnost jeho původní nařízení pouze špatně pochopila," zmiňuje britský list Daily Mail.

Braggovo původní rozhodnutí nejhlasitěji kritizovali zástupci policie. „Bragg dal zločincům volnost a umožnil jim převzít kontrolu nad ulicemi. V Braggově Manhattanu můžete odporovat a bránit se zatčení, prodávat drogy, a dokonce po městě pobíhat se zbraní, a projde vám to," řekl po vydání prokurátorova dokumentu počátkem ledna vedoucí asociace newyorských detektivů, NYPD Detectives' Endowment Association, Paul DiGiacomo.

Strážci zákona ovšem nebyli jediní, které Braggovo rozhodnutí zaskočilo. „Jím vydaný dokument vyvolal několik týdnů trvající vlnu odporu ze strany policejních důstojníků, majitelů menších obchodů a provozoven i některých veřejných osobností, čímž se z Bragga stal politický terč," konstatuje nyní list The New York Times.

Bez strachu z vězení

Alvin Bragg nastoupil do funkce prokurátora pro Manhattan počátkem letošního roku. Pouhých pár dnů po nástupu do funkce vydal memorandum pro své podřízené, v němž ustavil seznam trestných činů, které ale nově měli jeho lidé řešit jako pouhé přestupky. V praxi to podle memoranda mělo vypadat tak, že tyto, byť formálně trestné činy, by prokuratura nestíhala, a pokud ano, tak by za ně nehrozilo vězení.

Bragg se zaštiťoval tím, že nový přístup pomůže uvolnit zcela přeplněné newyorské věznice i ruce policistům tak, aby se strážci zákona mohli důsledněji věnovat té nejzávažnější trestné činnosti. „V současnosti vidíme, že přibývá násilností a počty lidí ve věznicích stoupají. Naším cílem je snížit obojí zároveň. To, jak je řešíme teď, zkrátka nefunguje," vyjádřil se Bragg pro Fox News po vydání memoranda.

V memorandu, přezdívaném Day One memo, byly mezi zločiny, které nově měly být prakticky neřešeny, uvedeny třeba držení a prodej marihuany (pokud nepřesáhne určité množství), neplacení jízdného, porušování domovní svobody či prostituce. Byť i postup u těchto činů někteří kritizovali, terčem největšího odporu se stal fakt, že se v memorandu vyskytly i činy jako loupež v obchodě, držení zbraně či kladení odporu při zatýkání. A přesně jich se týkají nové Braggovy úpravy.

Útok na policisty tolerovat nebudeme

V mailu, který zaslal svým podřízeným, se Bragg vyjádřil, že memorandum bylo pochopeno zmatečně a že je na jednotlivých státních zástupcích, jak budou přistupovat k řešení konkrétních případů. „Uvedl třeba, že loupeže v obchodech, které by zahrnovaly použití zbraně (nebo její napodobeniny) budou u soudu řešeny jako závažné zločiny. Dříve nicméně tvrdil, že by jeho prokuratura podávala obvinění z tohoto trestného činu jen v případě, pokud by pachatel při loupeži představoval "skutečné riziko fyzické újmy"," shrnuje list The New York Times.

Bragg nově upravil svůj přístup také k držení zbraní či kladení odporu při zatýkání. „Vyjádřil se, že držení zbraně bude bráno velmi vážně a že ti, kteří bez povolení chodí po ulicích se zbraněmi, budou trestně stíháni. Přesně tento zločin však dříve patřil mezi ty, o kterých Bragg prohlašoval, že za ně nebude požadovat vězení. Nyní také zopakoval, že násilí páchané na policistech nebude tolerováno a že každý, kdo ublíží policistovi nebo se o to pokusí, bude trestně stíhán. I v tomto případě jde o úpravu jeho dřívějších vyjádření. V nich tvrdil, že kladení odporu při zatýkání stíháno nebude," přibližuje list The New York Times.

Bezpečný New York?

Braggovo upřesnění přístupu k některým zločinům z memoranda si vysloužilo od jeho kritiků pochvalu. Někteří nyní dokonce uznali, že možná opravdu pouze Braggův původní dokument špatně pochopili. „Myslím, že jeho nové vyjádření je pouze upřesněním a vyjasněním toho, co od počátku stálo v Day One memo, dokumentu, který byl kritizován pouze na základě nepochopení skutečného Braggova přístupu," vyjádřila se pro list The New York Times Tess M. Cohenová, bývalá prokurátorka a nyní obhájkyně.

Největší Braggův kritik z řad policie, Paul DiGiacomo, už však tak optimistický není. Souhlasil sice, že bylo možná předčasné tak ostře hodnotit změny, které Bragg zavedl po nástupu do úřadu. Zároveň se ale stále obává toho, že Bragg je k lidem porušujícím zákon až příliš benevolentní. „Činy ukazují víc, než slova. Až čas nám ukáže, jak to bude fungovat," uvedl DiGiacomo.

Zatím podle komentátorů není ve městě poznat žádný výrazný efekt Braggových nových opatření. A tak všichni v napětí očekávají, čí předpovědi se splní - zda kritiků, a New York se stane rájem pro zločince, nebo Bragga, a uvolní se přeplněné věznice.

Bragg to však určitě ve svém úřadu navzdory dobrému úmyslu nebude mít po kontroverzích kolem memoranda jednoduché. K celé věci se totiž přistupuje a přistupovalo hodně emotivně. Dokazuje to i nedávná událost. Poté, co byli v newyorské čtvrti Harlem smrtelně postřeleni dva policisté, vdova jedné z obětí kritizovala Braggův přístup k nakládání s některými zločiny přímo nad rakví svého manžela. A to přesto, že Braggovo memorandum nijak nesouviselo s tím, jak budou či nebudou obviněni střelci.

Manželka zastřeleného policisty Dominique Luzuriagová však svým projevem ukázala, že newyorští policisté rozhodně fanoušky nového prokurátora nebudou. „Vím, že už jsi měl dost těchto zákonů a nařízení. Zejména těch, které vydává nový prokurátor. Doufám, že se teď dívá, jak mým prostřednictvím promlouváš," vyjádřila se na pohřbu Luzuriagová.