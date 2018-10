Newyorské čarodějnice proklely Kavanaugha. Exorcista chce kouzlo zrušit

/VIDEO/ Skupina čarodějnic v sobotu proklela nového soudce amerického nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha, kterého před jeho jmenováním obvinila trojice žen ze sexuálního násilí. Kletba nemá soudce zabít, ale má ho ukázat veřejnosti takového, jaký je, uvedla jedna ze samozvaných čarodějnic. Informovala o tom BBC.

Sobotního rituálu, který se uskutečnil v knihkupectví Catland v newyorském Brooklynu, se přímo na místě zúčastnily desítky lidí. Další pak mohli přihlížet přímému přenosu na Facebooku.

Organizátoři sdělili, že událost byla „činem odporu a nezdolnosti“. Odmítli přitom prozradit podrobnosti o seslaném kouzle. Spolumajitelka knihkupectví a jedna z organizátorek čarodějnického sabatu Dakota Braccialeová však BBC řekla, že je „zaměřeno na odhalení Bretta Kavanaugha takového , jaký opravdu je. Má mu ublížit a zničit ho.“

Kavanaugh byl jmenován soudcem amerického nevyššího soudu, přestože byl konfrontován s obviněními ze sexuálních útoků, které popírá.

Na otázku, kdy má kouzlo začít fungovat nebo, kdy očekávají výsledky, organizátoři uvedli, „jak nejdříve to bude možné“ a dodali: „Tyto věci nemají pevnou časovou osu.“

Dále řekli, že částí jeho účelu bylo poskytnout „přátelství a podporu během těchto těžkých časů“. Ostatně polovina výtěžku má být podle facebookové stránky organizátorů věnována charitativním organizacím, mimo jiné skupině Planned Parenthood (Plánované rodičovství).

Naopak kalifornský katolický kněz a exorcista otec Gary Thomas čin samozvaných čarodějnic ostře odmítl. „Toto je o vyvolávání zla – ne o svobodném projevu,“ řekl otec Thomas serveru National Catholic Register.

„Rozhodnutí učinit to proti soudci nejvyššího soudu je ohavný čin a hodně to vypovídá o charakteru těchto lidí, kteří by neměli být podceňováni nebo odmítání. Jsou to skutečně zlí lidé,“ dodal s tím, že hodlá prokletí zrušit a za soudce odslouží mši svatou.

Trump byl cílem proklínání hned třikrát

Není to poprvé, kdy byl v knihkupectví Catland očarován někdo z veřejně činných osobností. Při třech akcích byl loni opakovaně proklet současný americký prezident Donald Trump a vstupenky byly pokaždé vyprodány.

Již tehdy se prý organizátoři setkali s velkou kritikou, ale to prý nebylo nic v porovnání s tím, co se dělo po oznámení, že se jejich další událost zaměří na Kavanaugha. „Zaznamenali jsme dost hrozné reakce v podobě nenávistných mailů a výhrůžek smrtí,“ řekla Braccialeová.

Podle organizátorů nicméně předchozí rituály zaměřené na Donalda Trumpa zaznamenaly úspěch. „Cítíme, že rituály byly úspěšné ve snaze ukázat, jaký Trump ve skutečnosti je a stalo se to na mnoha úrovních od vyšetřování ruského vměšování do amerických prezidentských voleb, přes vystavení jeho nakládání s financemi až po Stormy Danielsovu (bývalá pornoherečka, která tvrdí, že měla s Trumpem v roce 2006 poměr,“ uvedla Braccialeová.

„Čarodějnictví je praxe, nikoli náboženství. Je to to, co děláme, ne to, v co věříme,“ vysvětlila Braccialeová. Řekla, že následovníci čarodějnictví vidí motivaci v jeho historii. „Vždy bylo praktikováno nejvíce utiskovanými, vyloučenými a utlačovanými lidmi, kteří ho používali jako nástroj pro své přežití… být arbitrem své vlastní spravedlnosti, která mi byla odepřena mocí,“ dodala.

„Vidíme čarodějku jako politickou postavu, která hrozí a pracuje na svržení patriarchátu. Bylo to vidět v celé historii, ale v poslední době také v americké společnosti,“ uzavřela.