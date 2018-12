Nezemřel jsem! Nigerijský prezident popřel, že by ho nahradili dvojníkem

Buhari, který bude v únoru usilovat o znovuzvolení, strávil vloni pět měsíců ve Velké Británii, kde se měl léčit z blíže nespecifikované choroby. Na sociálních sítích se krátce poté začala šířit spekulace, že byl prezident nahrazen dvojníkem ze Súdánu jménem Jubril.

Teorii podle agentury Reuters přiživili i opoziční politici, doposud se však neobjevily žádné jednoznačné důkazy. Konspirační videa však na youtube a facebooku shlédly tisíce uživatelů.

„Jsem to opravdu já, o tom vás mohu ujistit. Brzy oslavím šestasedmdesáté narozeniny a cítím se skvěle,“ vzkázal Buhari Nigerijcům na setkání s novináři v Polsku, kde se účastní klimatické konference COP24. Na dotaz ohledně svého údajného náhradníka Jubrila odpovídal s úsměvem.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU