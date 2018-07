Neznámý střelec zabil filipínského starostu, bojujícího proti drogám

Antonio Halili je dalším z řady představitelů filipínské místní samosprávy, kteří byli zavražděni od doby před dvěma lety, kdy filipínský prezident Rodrigo Duterte vyhlásil válku drogám a zahájil krvavé tažení proti obchodu s narkotiky. Halili prezidenta v tomto úsilí veřejně podpořil, v loňském roce se však i přesto ocitl na seznamu politiků, které vláda vinila z možného spojení s nelegálním drogovým průmyslem. Halili obvinění popřel, ve funkci zůstal, přišel ale o pravomoc dohlížet na místní policii.

WATCH: The actual footage of Tanauan City Mayor Antonio Halili's shooting incident.



Halili was declared dead on arrival at CP Reyes Hospital after sustaining a single gunshot wound on his chest.

| Video Courtesy of Nilda Magnaye Lintan pic.twitter.com/SIt79PeUql