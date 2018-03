Útočník pobodal ve Vídni u metra čtyři lidi. Policie ho už zadržela

K útoku došlo v ulici Praterstrasse, jež se nachází nedaleko stanice metra Nestroyplatz, kolem 19:45 SEČ, uvedl policejní mluvčí. Hrůzný čin se odehrál před japonskou restaurací.

A knifeman is on the run after attacking at least three people on the streets of #Vienna https://t.co/FJB19ZTTDv pic.twitter.com/LiXXusHo8p