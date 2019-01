„Vyhrožováním Turecku ekonomicky ničeho nedocílíte,“ nechal se podle BBC slyšet Cavusoglu. Trumpův příspěvek na Twitteru posléze označil za způsob, jak spíše umlčet kritiky doma v USA.

„Několikrát jsme řekli, že se nebudeme bát a nechávat se odstrašit jakoukoliv hrozbou,“ dodal turecký ministr zahraničí.

Vzápětí se Cavusoglu rovněž pozastavil nad tím, jaké metody se v jistých ohledech rozhodl americký prezident aplikovat: „Strategická spojenectví by neměla být probírána na Twitteru nebo sociálních médiích.“

Současný spor mezi dvěma členy Severoatlantické aliance (NATO) vyvolalo prohlášení tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který krátce po oznámení chystaného stažení amerických vojsk ze Sýrie prohlásil, že jeho armáda zahájí vojenské operace na severu této válkou zmítané země, aby vyčistila oblast od „separatistické teroristické organizace“.

Za onu organizaci jsou v Turecku považovány kurdské milice YPG, které v rámci bojů v Sýrii spolupracují s vojáky USA v tažení proti režimu prezidenta Bašára Asada a zbytků takzvaného islámského státu.

V návaznosti na prohlášení Ankary šéf Bílého domu Donald Trump na Twitteru uvedl, že pakliže Turecko na Kurdy skutečně zaútočí, uvalí na něj rozsáhlé ekonomické sankce, které jej „hospodářsky zničí“.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone…