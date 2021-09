Britský server BBC informuje o nových dokumentech, které zveřejnil americký soud. Zmapoval tak vzestup a pád muže, který stojí za kyberkrádežemi, ty stály jeho oběti miliony.

Abbas se z mladého podvodníka v Nigérii vypracoval až k samozvanému „miliardářovi Gucci mistrovi“ (Billionaire Gucci Master). Ten si žil na vysoké noze v Dubaji, a to až do minulého roku, kdy byl zadržen. Svůj ohromný majetek totiž nenabyl legálně.

Sedmatřicetiletý influencer začal svou kariéru v Oworonshoki, chudé přímořské oblasti na severovýchodě Lagosu, bývalém hlavním městě Nigérie, které je současně největším městem Afriky. Lokální řidič Seye uvedl pro BBC, že si mladého Abbase pamatuje ještě jako mladého chlapce, který pomáhal své matce na trhu. Jeho otec byl taxikář.

BBC rovněž o příběhu informuje jak z britské redakce, tak i přímo z místa v půlhodinovém komplexním podcastu Úplatek za mlčení: vzestup a pád mezinárodního podvodníka (Hush Money: the Rise and Fall of an International Fraudster).

S přibývajícím věkem prý pak podle Seyeho Abbas rád utrácel. „Byl velmi štědrý. Kupoval piva všem kolem sebe.“ Každý však věděl, že zdrojem jeho tajemného bohatství je kyber kriminalita. Řidič Seye rovněž uvedl, že byl Abbas členem takzvaných Yahoo boys (česky Yahoo chlapci).

Z podvodné seznamky k milionům

Takzvaní Yahoo boys jsou skupina podvodníků, kteří si zvolili své jméno podle prvního emailu, který byl v zemi dostupný. Většina zájemců o email v Nigérii si ho tedy pořídilo na této platformě, která měla také vlastní chatovací místnost. Zde se tak měla zrodit myšlenka krádeže identit. Chlapci vystupovali pod identitami třicetiletých osob, bylo jim však jen šestnáct let.

„Přišli s nápadem krádeží identit. A s nimi se začali věnovat podvodům na seznamce,“ vysvětluje doktor Adedeji Oyenuga, expert na kyber kriminalitu na univerzitě v Lagosu. Poté, co se podvodníkům podařilo vyvolat dojem, že přes seznamku s danou osobou navázali vztah, začali ze svého protějšku mámit peníze.

Stejně tak jako mnozí členové Yahoo boys i Abbas brzy rozšířil své kriminální obzory. Mnoho z nich se přestěhovalo do Malajsie. Abbas nebyl výjimkou. Kolem roku 2014 se usadil v Kuala Lumpur, následně pak v roce 2017 v Dubaji.

V malajské metropoli tak začala přeměna chlapce z gangu Yahoo boys na influencera pod přezdívkou Hushpuppi. Zde začal publikovat snímky jeho luxusního životního stylu spolu s motivačními citáty.

Jeden příklad za všechny: v roce 2014 se stal v prodejně značky Versace v Kuala Lumpur zákazníkem roku. To oslavil ve veselém videu na sítích, ve kterém mimoděk oznamuje, že právě v prodejně utratil 20 tisíc dolarů (téměř 430 tisíc korun).

Z chlapce ze slumu se tak během několika let stal vlastníkem luxusních aut značek jako Ferrari, Lamborghini či Rolls Royce. Své sociální sítě plnil snímky s luxusním oblečením, soukromým letadlem, drahými hodinkami i fotkami z přepychových dovolených po celém světě.

Pro mnoho mladých lidí, zejména pak z chudých částí Afriky, se tak stal ikonou. Chlapcem, který se dokázal vymanit z osudem určené chudoby. Jeho tajemné bohatství a bezstarostný život však neměly mít dlouhé trvání.

Hackeři ze Severní Koreje a 13 milionů eur

V momentě přesídlení do Dubaje se jeho instagramové příspěvky i kriminální činnost posunuly na další level.

V únoru 2019 se pokusil o vyprání 13 milionů eur (325 milionů korun). Tento obnos ukradl severokorejský gang hackerů z banky Bank of Valetta na Maltě. Abigail Mamo, generální ředitel maltézské komory malého a středního obchodu uvedl, že tento podvod „ponořil dovolenkový ostrov do chaosu“.

Nákupní vozíky zůstávaly u pokladen opuštěné plné zboží, systém plateb totiž přestal fungovat. Podle Mama se to dotklo i podnikatelů, kteří posílali přes Bank of Valetta peníze zahraničním dodavatelům. Ti je však nikdy neobdrželi. „Šlo o tisíce eur,“ upřesňuje ředitel. Podle BBC však banka dodává, že se jí podařilo zachránit na 10 milionů eur.

„Zatraceně,“ napsal v té době v SMS zprávě Abbas svému kolegovi. Tyto zprávy získala americká FBI. Podle odpovědi je evidentní, že již plánovali další podvod: „Další je za několik týdnů, dám ti vědět, až to bude připravené. Škoda, že to zachytili, byly by to pěkné peníze.“

Prvoligový podvod

V květnu 2019 byl Abbasovi zadán úkol. Měl založit bankovní účet v Mexiku. Na něj mělo následně přijít 100 milionů liber od jednoho z týmů britské fotbalové Premier League a 220 milionů liber od nejmenované britské firmy. Ani fotbalový klub, ani firma, nebyli v dokumentech identifikovány.

Podvody měly probíhat přes emaily. FBI tento kriminální čin nazývá Business email compromise (BEC). Tento kriminální čin je až děsivě prostý. Takzvaný BEC podvod funguje na principu plateb prostřednictvím emailů, které vypadají, že přišly z adresy dodavatelů. Adresa však není stejná, je však velmi podobná. Může se lišit například jen jedno písmeno v adrese, kterého si plátce nevšimne.

V takovém emailu podvodníci, ve kterém se vydávají za dodavatele čekající na platbu, obyčejně tvrdí, že změnili banku. Suma má být tedy uhrazena na jiný účet. Detaily následně přiloží. Účetní se tak domnívá, že jde o běžný postup a s jediným klikem myši pošle obrovské sumy peněz do neznáma.

Podvod s týmem Premier league však selhal. Britské banky odmítly sumu odeslat na mexický účet. „Brácho, nemůžu to poslat z Británie do Mexika,“ napsal Abbasovi jeho pomocník. „Pořád na to přicházejí.“

Podle BBC žádný z klubů Premier league nepotvrdil, že by se stal či nestal obětí tohoto podvodu.

Odborníci v hledáčku

Jon Shillard, pracovník britské národní agentury pro boj se zločinem tvrdí, že je složité dostihnout kriminální sítě, které vycházejí z více jurisdikcí.

To je fakt, který velmi dobře zná dubajský právník Barney Almazar. Zastupuje ve Spojených arabských emirátech kolem pětadvaceti klientů (včetně osmi Britů), domnělých obětí podvodu právě influencera Hushpuppiho. „Nejsme si ale na sto procent jisti, zda je za tím doopravdy on,“ dodal Almazar. Upřesnil však, že všechny bankovní účty, které policie vystopovala, patří k záznamům, které policie získala při prohledávání Hushpuppiho domu v Dubaji.

Jedna z britských obětí, která si podle BBC přála zůstat anonymní tvrdí, že tímto způsobem přišla o půl milionu liber. Současně také musel tento britský občan opustit Emiráty a čelí kriminálnímu postihu v Dubaji vlivem dluhů, které vznikly v důsledku podvodu.

Almazar vysvětluje, že zmíněná oběť strávila v Emirátech celý život a má tam celou svou rodinu. Musí rovněž zaplatit ztráty a obává se, že bude zadržen na hranicích. Dodává, že mnohé oběti se bojí přiznat, že je Hushpuppi okradl. Může jich tak být tedy mnohem více. „Ten podvod je velmi sofistikovaný. Odborníci jsou viktimizováni,“ uzavírá právní zástupce.

Podvod s katarskou školou

Abbasovo finálním číslem, které předcházelo jeho zadržení v Dubaji v roce 2020, byla přímá krádež identity. Tu si měl vypůjčit od bývalého kolegy z Yahoo boys z mládí.

Přivlastnil si identitu newyorkského bankéře, aby podvedl svou další oběť, katarského podnikatele, který sháněl půjčku ve výši 15 milionů dolarů na výstavbu školy v Kataru.

Mezi prosincem 2019 a únorem 2020 tak Abbas a jeho gang s předpokládaným prostředníky z Keni, Nigérie a USA oběť okradli o více než milion dolarů. Část z těchto peněz Abbas vypral přes zakoupení hodinek v ceně 230 tisíc dolarů.

Následně se však začaly dít uvnitř gangu neshody. Jeden ze členů začal vyhrožovat, že podvod odhalí. Byl totiž nespokojen se svým podílem. Abbas byl rozhodnutý ho umlčet.

„Chci, aby si prošel opravdu velkým výpraskem,“ napsal svému kontaktu, nigerijskému policistovi Abba Kayrimu. „Chci utratit peníze za to, aby šel do vězení. Dejte ho tam na opravdu dlouhou dobu.“

Předpokládá se, že Kyari bezdůvodně zadržel tohoto muže na dobu jednoho měsíce v nigerijské cele, kde měly panovat velmi špatné podmínky. Teď je i tento policista v hledáčku amerických úřadů za podvod, praní peněz a krádež identity. V minulosti spojení s Abbasem popřel. Na dotazy BBC nereagoval.

Followerů přibývá

Podvody přes emaily, tedy tzv. BEC, jsou podle FBI významným celosvětovým problémem, který jen v roce 2020 vedl ke ztrátám ve výši 1,8 miliardy dolarů.

Soudní dokumenty předpokládají, že jen Abbas okradl své oběti o celkem 24 milionů dolarů. Někteří se však domnívají, že je to mnohem více.

Na Instagramu si Abbas změnil popisek v biografii z Billionaire Gucci Master na Real Estate Developer (česky realitní developer). To se stalo asi osm měsíců před jeho zadržením.

I přes jeho obvinění z praní peněz z letošního dubna jeho sociální média stále žijí a přitahují nové sledující. Server BBC kontaktoval společnost Instagram s dotazem, proč je jeho účet stále aktivní. Instagram odpověděl, že Abbasův účet prošel vyšetřováním se závěrem ho nerušit. Server položil stejný dotaz i společnosti Snapchat, která jeho účet odstranila.

Abbasův instagramový profil je dodnes plný snímků s luxusními auty, hodinkami a oblečením značky Gucci. Poslední snímek na síť přidal 6. června minulého roku, na fotografii je jeho Rolls Royce. Zadržen byl 9. června. Ve chvíli psaní tohoto textu měl jeho účet na Instagramu stále 2,5 milionu sledujících.

Doktor Oyenuga tvrdí, že Hushpuppiho vliv stále trvá a je stále vnímán jako vzor. „Žijeme v zemi, kde mnoho mladých lidí trpí. Vidí mladého člověka, který byl jednou jako oni a stal se výjimečným. Viděl jsem i rodiče, kteří učili své děti, jak se stát Yahoo boys,“ dodává.

Seye uzavírá s tím, že všichni vědí, že spáchal trestný čin, ale je to pochopitelné. „Nikdo nechce být chudý. Takže pokud vidí někoho, kdo je bohatý, modlí se, aby jim Bůh dal bohatství podobné, jako má on.“