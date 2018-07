Nikdy více už USA nevyhrožujte, vzkázal Trump Íránu. Jinak prý přijdou následky

Nepřímý střet mezi oběma státníky vyeskaloval podle agentury Reuters poté, co Spojené státy zahájily „on-line ofenzívu“ k tématu ukončení jaderného programu Íránu. Už dříve se totiž USA rozhodly vycouvat z dohody, jež byla ohledně íránských nukleárních zbraní uzavřena v roce 2015.

Teherán nicméně reagoval, že jaderné zdroje využívá pouze k běhu elektřiny a dalším „mírumilovným projektům“. Mike Pompeo, ministr zahraničí USA, posléze označil lídry Íránu za mafiány.

Na to se už Rúhání nemohl dívat. „Pane Trumpe, dráždíte hada bosou nohou. Toho byste mohl litovat,“ řekl první muž Íránu agentuře IRNA. „Amerika by měla vědět, že mír s Íránem je matkou míru jako celku a válka s Íránem by zase byla matkou všech válek,“ dodal.



Rúhání se také vysmál dřívějšímu Trumpovu prohlášení, v němž americký státník prohlašoval, že hodlá zastavit íránský export ropy. Podle Rúháního má totiž Írán v celém Perském zálivu naprosto dominantní postavení.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!