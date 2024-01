Mohou to být nejrychlejší primárky v americké historii. Bývalému republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi vyklidil cestu ke stranické nominaci už i donedávna nejsilnější soupeř Ron DeSantis. V cestě mu stojí jen exguvernérka Nikki Haleyová. Už tento týden se může rozhodnout.

Bývalá guvernérka a velvyslankyně Spojených států v OSN Nikki Haleyová | Foto: Profimedia

Nevelký 1,5milionový New Hampshire na východním pobřeží Spojených států najdou na slepých mapách jen vyložení jedničkáři. A to, že jeho hlavním městem je čtyřicetitisícový Concord, vědí už jen opravdoví premianti. Přesto se právě sem v příštích dnech soustředí pozornost celých Spojených států. A do značné míry i světa.

Úterní zdejší primárky totiž mohou otevřít rekordně rychle cestu bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi k republikánské nominaci na prezidenta. V neděli totiž oznámil odstoupení z kampaně floridský guvernér Ron DeSantis a podpořil zvolení Trumpa.

Konzervativec Ron DeSantis vyhovoval hlavně republikánským elitám, které by ho rády viděly v Bílém domě místo nevyzpytatelného Trumpa:

Svatoušek DeSantis je pro liberály zlým snem. Může ale odstranit Trumpa

DeSantis, který byl pro mnoho tradičních republikánů nadějí na to, že se někomu podaří zastavit Trumpa v cestě k nominaci, vzdal boj o Bílý dům poté, co se začal v žebříčcích popularity propadat v průzkumech až na třetí místo, a tak se hlavní vyzývatelkou Trumpa stala bývalá guvernérka a velvyslankyně USA v OSN Nikki Haleyová.

„Tak nám zůstává jeden chlap a jedna dáma,“ uvedla Haleyová. „Celé je to o tom, co chcete. Chcete zase to samé, nebo chcete něco nového?“ řekla na předvolebním shromáždění po oznámení DeSantisova kroku.

Zdroj: Youtube

Dvaapadesátiletá Haleyová je zkušená diplomatka, která například Ukrajinu vidí zcela jasně. „Rusko řeklo, že zahájí invazi na Ukrajinu. A my jsme tomu přihlíželi. Čína říká, že Tchaj-wan je další na řadě. A my bychom jí měli věřit,“ uvedla na jednom z posledních shromáždění. A vyslovila se pro jasnou podporu Ukrajiny. Podporu, kterou naopak Trump bagatelizuje.

Maine diskvalifikovalo Donalda Trumpa z hlasování v prezidentských primárkách v tomto státě. Po Coloradu jde o druhý americký stát, který k tomuto kroku přistoupil:

Stát Maine diskvalifikoval Trumpa z tamních primárek. Exprezident se odvolá

Na svoji protikandidátku exprezident útočí i pro její indický původ, její jméno bylo před svatbou Nimarata Nikki Randhawová. Trump ho na svých mítincích komolí. A tvrdí, že její rodiče neměli americké občanství, a proto se prezidentkou USA stát nemůže, což podle odborníků není pravda. Haleyová zase zpochybnila Trumpovy duševní schopnosti. Exprezidentovi už bylo 77 let a případné prezidentství by dokončoval jako osmdesátník.

Porazí Trumpa?

Přestože v celkových průzkumech Trump stále jasně vede, v New Hampshiru to vypadá na těsný výsledek. Dokonce tak těsný, že si podle některých průzkumů z posledních dnů nemusí být Trump jistý vítězstvím.

Americký exprezident Donald TrumpZdroj: Profimedia

Pokud Haleyová zaboduje (její popularita už druhý měsíc rychle stoupá), může se pro část republikánských voličů stát alternativou. Kromě ní a následně případně prezidenta Bidena může Trumpovi zabránit v cestě do Bílého domu také některý z mnoha soudů, které jsou proti němu vedeny.