V červenci tohoto roku porota v San Francisku uznala Nikulina vinným v devíti bodech obžaloby, podle nichž v roce 2012 napadl sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. Podle obžaloby ukradl data z více než 117 milionů účtů.

Doporučení ohledně délky trestu podala soudu také Nikulinova obhajoba. Advokáti se domnívají, by Nikulin měl být odsouzen k trestu vězení v délce, kterou si již odseděl ve vazbě. Znamenalo by to, že by byl po vydání rozsudku okamžitě propuštěn na svobodu a deportován do Ruska, připomíná agentura TASS.

Zadržen v Česku

Nikulin bude odsouzen 29. září. Podle amerického ministerstva spravedlnosti mu obecně hrozí až 30 let vězení - po deseti letech za prodej ukradených dat o účtech a instalování malwaru na chráněné počítače a po pěti letech za spiknutí a počítačové útoky, uvedla agentura Bloomberg. Podle obžaloby mu hrozí také povinný dvouletý trest vězení za krádež identity.

Nikulin byl zadržen v říjnu 2016 v Praze na americkou žádost. Český soud pak souhlasil s vydáním do USA, i když o vydání svého občana současně požádalo i Rusko. Do Spojených států byl vydán v březnu 2018.