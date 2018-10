Nikulin se vyšetření nevyhne. Soud nařídil psychiatrické pozorování

„Soudce William Alsup rozhodl o poslání Nikulina na šestiměsíční pozorování, které v minulosti odmítl. Můj klient bude nyní alespoň pobývat v nemocnici, ne ve vězení,“ řekl ruským médiím právník Arkadij Buch, podle kterého ruský mladík přijal rozhodnutí soudu „neutrálně a lhostejně“.

Podle advokáta nyní nemá Nikulin jinou šanci, než se nařízenému vyšetření podrobit. „Navrhli nám nemocnice v Los Angeles a Missouri. Problém Missouri ale je, že nemají ruského tlumočníka a lékařské pozorování musí probíhat v ruštině,“ uvedl Buch. Soud vyšetření nařídil proto, že se mu Nikulin dlouhodobě odmítal podrobit dobrovolně.

Russian Yevgeniy Nikulin, accused of hacking LinkedIn, Dropbox & Formspring and extradited from Prague to the US in March, has been committed to Feds for psychological examination to determine if he is fit to face trial https://t.co/5ksiu2UZvT