Na otázku, jak hodnotí Kanadu, pokud jde o výdaje na obranu, šéf Bílého domu odpověděl, že severní soused USA patří k menším hříšníkům. "Máme větší, někteří platí na obranu i o hodně méně než jedno procento. To je nepřijatelné," uvedl Trump. "Pokud se něco stane, tak se od nás čeká, že je budeme chránit. A to není fér," poznamenal.

Státy NATO, které nebudou chtít výdaje na obranu zvýšit, hodlá Trump potrestat hospodářsky. "Budeme muset udělat něco s ohledem na obchodování. V obchodě držíme všechny karty my," dodal.

Trump na dodržování dohodnutých výdajů na armádu trvá dlouhodobě. Země NATO se v roce 2014 na summitu ve Walesu zavázaly, že vojenské rozpočty se budou postupně zvyšovat tak, aby nejpozději v roce 2024 dosáhly dvou procent hrubého domácího produktu. Tento cíl podle aliančních dat splnily v loňském roce z 28 zemí NATO vedle USA jen Řecko, Británie, Polsko, Estonsko a Litva s Lotyšskem. Česko v roce 2018 utratilo za obranu 1,11 procenta HDP.

Tématem dnešní schůzky Trumpa s Trudeauem byla i obchodní dohoda mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA), která má nahradit Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA). Trump řekl, že schválení dohody blokuje šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a že kdyby se rozhodla dát o dokumentu hlasovat, tak by prošel. "Dosud se ale nerozhodla to udělat," poznamenal Trump s tím, že chápe, pokud jsou Kanaďané a Mexičané z čekání na USMCA otrávení.

Trudeau při jednání s americkým prezidentem uvedl, že vztahy Washingtonu a Ottawy jsou neuvěřitelně silné. Prohlásil také, že Kanada je naprosto spolehlivým členem NATO.

Mozková smrt NATO

Vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že NATO se nachází ve stavu mozkové smrti, bylo velice urážlivé, řekl prezident Trump. Během setkání s novináři před jednáním s šéfem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem Trump také poznamenal, že Německo neplatí do pokladny NATO "spravedlivý podíl" a opakovaně podpořil britského premiéra Borise Johnsona, který je podle něj schopný a dělá dobrou práci.

"Je to nestydaté prohlášení," řekl Trump o Macronových slovech. "Nemůžete přece chodit a trousit o NATO takové poznámky… je to velice urážlivé," dodal.

Podle amerického prezidenta by se měl Macron soustředit spíše na obtížnou situaci ve Francii například v souvislosti s vysokou nezaměstnaností a protesty hnutí žlutých vest. "Nikdo nepotřebuje NATO více, než Francie, a ten kdo profituje nejméně, jsou upřímně řečeno Spojené státy," řekl.

O "mozkové smrti" NATO hovořil Macron v listopadovém rozhovoru poskytnutém britskému týdeníku The Economist. Tento stav podle něj způsobil nezájem Spojených států a vpád Turecka do Sýrie. Francouzský prezident také řekl, že Evropská unie musí posílit svou obranyschopnost, a snížit tak závislost na Spojených státech a vyjasnit si své strategické cíle.

Řada států včetně Německa poté Macronovo hodnocení kritizovala, sám francouzský prezident ho ale hájil s tím, že se stalo "užitečným budíčkem" směrem k aliančním partnerům.

Trump se v odpovědích na otázky reportérů dlouze věnoval i situaci kolem brexitu a nadcházejících britských parlamentních voleb, ačkoli zpočátku řekl, že si o situaci v Británii "nic nemyslí" a že ji nehodlá komentovat. "Myslím, že Boris (Johnson) je velice kompetentní a dělá dobrou práci," uvedl americký prezident a potvrdil, že s Johnsonem se během dvoudenního summitu NATO určitě sejde.

Odmítl také, že by USA měly v jednání o pobrexitové obchodní dohodě zájem o vstup do systému britského státního zdravotnictví (NHS). Varování ohledně NHS používají v předvolební kampani opoziční labouristé, kteří tvrdí, že by to mohlo poškodit pacienty a zdražit léky.

"Nemáme s tím naprosto nic společného a ani bychom nechtěli. Nechtěli bychom se zapojit ani kdybyste nám to nabídli na stříbrném podnose," řekl Trump o možném vstupu amerických firem do NHS.