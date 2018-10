Nizozemci rozkryli plán kyberútoku ruské rozvědky GRU. Vyhostili čtyři Rusy

Nizozemská ministryně obrany Ank Bijleveldová Rusko obvinila z podkopávání západní demokracie. Rusko nařčení nazvalo „ďábelským koktejlem“. Informoval o tom server BBC.

Nizozemsko letos v dubnu vyhostilo čtyři Rusy s diplomatickými pasy, kteří vystupovali jako IT experti. Po zemi Beneluxu se pohybovali pronajatým autem, ve kterém měli zařízení k zachycování přihlašovacích údajů, které použili proti OPCW, jak potvrdil šéf nizozemské tajné služby Onno Eichelsheim.

Do Nizozemska přiletěli 10. dubna, zatčeni byli po třech dnech. Špioni se při svém zatýkání snažili rozbít mobilní telefon, který používali. OPCW se v té době zabývala chemickým útokem na bývalého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury, který byl spáchán letos v březnu. GRU je stejný úřad, pro který podle britské policie pracovali dva Rusové Alexander Petrov a Ruslan Boširov, které Británie z otravy novičokem obviňuje.

Ruští špioni svou akci vedli z hotelu v sousedství OPCW, do sítí mezinárodní organizace však nepronikli. Byli pouze vyhoštěni, nebyli stíhani, jelikož se jednalo o vojenskou akci a ne policejní, píše agentura Reuters.

"Ruské vojenské zpravodajství je v Nizozemsku aktivní, jelikož zde sídlí řada mezinárodních organizací," řekl na tiskové konferenci v Haagu Eichelsheim.

Zajímavé informace však skrýval notebook, který jim byl zabaven. Ruští agenti jej dříve používali při operacích v Brazílii, Švýcarsku a Malajsii. Podle nizozemské rozvědky tuto techniku využívali k tomu, aby se dostali k informacím o vyšetřování sestřelení letadla malajsijských aerolinek letu MH-17, které bylo sestřeleno z území ovládaného proruskými separatisty nad východní Ukrajinou v roce 2014. Letadlo mířilo z Nizozemska.

Notebook špioni ale také používali ve švýcarském městě Lausanne, kde má pobočku Světová antidopingová agentura (WADA), která vyšetřovala dopingovou aféru ruských atletů.

Boeing 777 směřující z Amsterdamu do Kuala Lumpur byl sestřelen 17. července 2014 nad vesnicí Hrabove v Doněcké oblasti na Ukrajině, jež byla v té době pod kontrolou proruských separatistů. O život přišli všichni cestující, přičemž většinu obětí tvořili Holanďané. Kromě nich byli na palubě sestřeleného letadla občané dalších devíti zemí včetně Australanů. Při útoku na civilní letadlo zahynulo všech 298 lidí na palubě. Podle nezávislého mezinárodního vyšetřování vedeného Nizozemci bylo sestřeleno raketou buk, která patřila ruské armádě. Rusko však svou vinu odmítá.

How can we know they were not just in NL on holiday? Question raises a chuckle in the room. Tried to destroy phones & removed litter from hotel. Carrying large amount of cash (more than you’d normally take on hols) #Russia #GRU pic.twitter.com/vLzFbU9cA7