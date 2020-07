U Evropského soudu pro lidská práva bylo už kvůli sestřelu podáno na Rusko několik žalob, za kterými stojí pozůstalí po obětech neštěstí.

Mezinárodní tým vyšetřovatelů pod vedením expertů z Nizozemska předloni uvedl, že letadlo Boeing 777 sestřelila raketa Buk odpálená z mobilního odpalovacího zařízení, které patřilo 53. brigádě ruské protivzdušné obrany s posádkou v Kursku. Raketa byla odpálena z okolí obce Pervomajskyj jižně od města Snižne. Tento prostor byl tehdy a je i nyní pod kontrolou proruských separatistů. Moskva obvinění důrazně odmítá a tvrdí, že odpovědnost za sestřelení letounu nese ukrajinská armáda.

"Je to krajně podivná iniciativa: zaprvé neskončilo vyšetřování, zadruhé nepadlo soudní rozhodnutí ani na národní úrovni a zatřetí je otázkou, co s tím má Evropský soud pro lidská práva do činění," zareagoval podle agentury Interfax předseda zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov.

Proces se čtyřmi obžalovanými

V Nizozemsku mezitím začal proces se čtyřmi obžalovanými, jimiž jsou tři Rusové a jeden Ukrajinec ruské národnosti. Všichni čelí obžalobě z vraždy 298 cestujících a členů posádky letu MH17, který mířil z Amsterodamu do Kuala Lumpuru. Podle prokurátorů se obvinění podíleli na převozu a instalaci rakety Buk, která boeing zasáhla, z Ruska na území ovládané na Ukrajině separatisty.

Katastrofa letu MH17 si v létě 2014 vyžádala životy všech osob na palubě. Většinu cestujících tvořili Nizozemci, byli mezi nimi ale také Australané a občané dalších osmi zemí.

Ruská redakce BBC poznamenala, že žaloba nizozemského státu na Rusko ve Štrasburku by měla vést k tomu, že informace, kterými Nizozemsko o případu disponuje, budou dostupné i pro žalobce z řad pozůstalých po obětech MH17.