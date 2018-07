Nizozemští lékaři testovali vliv Viagry na vývoj plodu. Jedenáct dětí zemřelo

Prozatím jedenáct úmrtí dětí má v Nizozemsku na svědomí klinický test léku sildenafil, známého pod obchodním názvem Viagra. Těhotným ženám byla látka podávána s cílem urychlit vývoj nenarozených dětí. O případu informoval deník The Guardian.

Výzkumu, který proběhl v deseti různých nemocnicích napříč Nizozemskem, se účastnily těhotné ženy, kterým byla do placenty vpravena nízká koncentrace sildenafilu. Látka rozšiřující cévy se u mužů používá k léčbě erektilní dysfunkce a bývá rovněž předepisována pacientům s vysokým krevním tlakem.

Podle předpokladů, podpořených laboratorními testy na krysách, měl lék podpořit tok krve v placentě a podpořit tím růst plodu. Výzkumu se zúčastnily ženy, jejichž těhotenství neprobíhalo optimálně a plod se nevyvíjel dostatečně rychle.

K ukončení testování došlo minulý týden poté, co nezávislá komise dohlížející na výsledky výzkumu odhalila, že se více dětí než byl původní předpoklad narodilo s plicními problémy. Průzkumu se zúčastnilo celkem 93 žen, přičemž plicní potíže se objevily u sedmnácti dětí. Jedenáct z nich následně zemřelo.

V kontrolní skupině 90 žen, kterým bylo podáváno placebo, se obdobný problém objevil u tří dětí, přičemž žádné nepřišlo o život. Deset až patnáct žen stále nemá jistotu, zda je jejich dítě v pořádku.

Lékaři došli k závěru, že lék způsobil v plicích vysoký krevní tlak, který vedl k nedostatečnému přísunu kyslíku k plodu. Podle The Guardian však není žádný důvod předpokládat, že během testu došlo k pochybení.

Vedoucí výzkumu, gynekolog Wessel Ganzevoort, v rozhovoru pro nizozemské noviny De Volkskrant uvedl: „Chtěli jsme dokázat, že je to efektivní cesta k podpoře růstu dítěte. Bohužel se ale stal naprostý opak. Jsem z toho v šoku. To poslední co jsme chtěli bylo ublížit pacientům.“

Výzkumný tým podle Ganzevoorta okamžitě kontaktoval kanadské vědce, kteří se zabývali obdobnou studií. Ti pro jistotu svůj projekt okamžitě přerušili. Nizozemské testování začalo v roce 2015 a mělo pokračovat až do roku 2020 za účasti 350 pacientů.

Podle mluvčího fakultní nemocnice Amsterdam UMC proběhl celý projekt bez pochybení personálu, i přesto se však předpokládá zaháhení externího vyšetřování.

„Prozatimní analýza ukázala, že sildenafil může být pro dítě po narození škodlivý. Aplikace léku zvyšuje pravděpodobnost rozvoje nemocí plic a cév, stejně jako pravděpodobnost úmrtí,“ uvedla nemocnice v písemném vyjádření. „Vědci navíc neodhalili žádné pozitivní efekty na ostatní děti. Na základě těchto zjištění byla studie okamžitě ukončena a všichni účastníci byli detailně informováni včetně sdělení, zda užívali placebo nebo skutečný lék.“

Podobný výzkum proběhl také ve Velké Británii. Ten však podle výsledků, které byly publikovány loni v prosinci, neodhalil žádné významené pozitivní ani negativní účinky látky na vývoj plodu.