Nobelovo centrum se ve Stockholmu zřejmě stavět nebude, projekt zmrazil soud

Přes české území příští týden přejede konvoj americké armády, který z Německa zamíří přes Polsko na cvičení do Pobaltí. Celkem se přes Česko přesune asi 400 vozidel a 1000 vojáků. Sdělil to Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. Američtí vojáci projedou Českou republikou ve dvou skupinách, každá z nich pak bude rozdělena kvůli plynulosti dopravy do menších skupin. Přesun je naplánován na 29. května až 1. června.