Nobelovu cenu za mír získali lékař a jezídka. Za boj proti sektářskému násilí

Berit Reiss-Andersenová, předsedkyně Nobelovy komise, uvedla, že jde o klíčové osoby v boji proti tomuto násilí.

"Pomohli tisícům obětí útoků ve válkách, které stály životy tisíců lidí", uvedla. Oba letošní laureáti jsou zároveň držitelé prestižní Sacharovovy ceny. "Tito lidé významně přispěli k tomu, aby se zvýšilo povědomí o válečných zločinech, a zároveň proti nim bojovali," dodala Reiss-Andersenová.

Denis Mukwege je gynekolog, který dlouhodobě pečuje o znásilněné ženy. Navržen na Nobelovu cenu byl již mnohokrát.

Založil také nemocnici v konžském Bukavu, kde léčil na tisíce žen včetně obětí hromadných znásilnění, kde prokázal rozsáhlé odborné znalosti v oblasti léčby vážných sexuálních zranění

V roce 2013 mu newyorská Trainova nadace udělila cenu za občanskou odvahu. Ve svém projevu v OSN v roce 2012 kritizoval mezinárodní společenství za pasivitu vůči občanskému konfliktu v Kongu. V roce 2012 přežil pokus o vraždu a uchýlil se do Evropy, později se do Konga vrátil.

Muradová je členkou irácké jezídské menšiny. V roce 2014 ji jako devatenáctiletou unesli bojovníci Islámského státu (IS) z její vesnice a tři měsíce ji drželi jako sexuální otrokyni. Posléze začala vystupovat jako bojovnice proti sexuálnímu násilí a zotročování žen stoupenci Islámského státu. V listopadu 2015 vystoupila před Radou bezpečnosti OSN a v září 2016 byla jmenována vyslankyní dobré vůle OSN za důstojnost lidí přeživších obchodování s lidmi.

