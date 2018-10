Klima i technologické inovace. Komise udělila Nobelovu cenu za ekonomii

Ekonomické modely, které oba ocenění vědci představili, přispěly k ekonomickému růstu a boji se změnami klimatu. „William Nordhaus a Paul Romer vyvinli metody, které se zabývají jedněmi z nejdůležitějších a nejpalčivějších problémů současnosti: dlouhodobým udržitelným růstem v globální ekonomice a prosperitou světové populace,“ uvádí akademie na svém twitterovém účtu.

Americký ekonom Paul Michael Romer přispěl svým výzkumem, zveřejněným v roce 1990, k pochopení znalostí jako motivátoru dlouhodobého ekonomického růstu. Makroekonomické výzkumy do té doby chápaly technologické inovace jako hnací motor ekonomiky, nezabývaly se však tím, jak ekonomická rozhodnutí ovlivňují vývoj nových technologií. Romerův výzkum názorně ilustroval, jaký dopad má ekonomika na ochotu firem podílet se na nových nápadech a inovacích.

William Dawbney Nordhaus se zabýval vztahem mezi společností a přírodou. V 70. letech 20. století se začal zabývat tématem oteplování ovzduší a v polovině 90. let se stal prvním člověkem, který vytvořil kvantitativní model popisující globální vztahy mezi ekonomií a klimatem. Jeho práce zahrnuje teorie a empirická data z oborů fyziky, chemie a ekonomiky.

