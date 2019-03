Noční můra všech, co se bojí hadů. Pod texaským domem se skrývalo 45 chřestýšů

/VIDEO/ Nalézt pod svým domem jedovatého chřestýše jistě není příjemný zážitek pro nikoho. Co když jsou jich ale desítky? Právě s takovou situací se museli vypořádat zaměstnanci služby na odchyt hadů Big Country Snake Removal, kteří byli zavoláni do domu poblíž města Albany v americkém Texasu. Z toho, co bylo majitelem domu nahlášeno jako „několik hadů“, se nakonec vyklubalo 45 jedovatých chřestýšů.

Firma na svém Facebooku zveřejnila osmnáctiminutové video, které zachycuje jejich bezpečné odchycení. V příspěvku uvedla, že byla přivolána 13. března poté, co se muž pokoušel opravit kabel pod svým domem a spatřil zde několik hadů. „Uviděl pár hadů a rychle vylezl,“ napsala služba Big Country Snake Removal na své facebookové stránce. Vztah mezi kořistí a složením hadího jedu neexistuje, zjistili vědci Přečíst článek › Když specialisté přijeli na místo, okamžitě jim bylo jasné, že označení počtu vyskytujících se chřestýšů jako „několik“ není úplně nejpřesnější. „Dorazili jsme kolem poledne a hned, jak jsem se tam proplazil, zjistil jsem, že jich je tam mnohem víc, než jen pár,“ píše se dále v příspěvku. Nakonec jich bylo zpod domu odstraněno 45. Vlastník Big Country Snake Removal Nathana Hawkins pro deník USA Today uvedl, že nejdelší z odchycených hadů měřil na délku přibližně jeden a půl metru. Smrtí končí kousnutí jen výjimečně Podle Hawkinse však takový počet plazů nebyl nic speciálního a on sám je k podobným případům volán „neustále“. Jak řekl listu Washington Postl, jednou z domu jiného klienta odchytil téměř 90 hadů. V tomto případě se tak jednalo pouze o polovinu. Nečekaný suvenýr z dovolené. Žena po příletu z Austrálie našla v botě hada Přečíst článek › Podle příspěvku firmy na facebooku přitom nezáleží, že v tomto případě byl dům i okolní pozemek upravený a bez nepořádku, a majitelé vypověděli, že se s chřestýši příliš často nesetkávají. „Chřestýšům nezáleží, jak hezký je váš dům nebo jakým druhem auta jezdíte. Oni se jednoduše starají o přežití,“ uvedla. S tím, jak se začíná na jaře oteplovat, se hadi začnou vynořovat z pod texaských domů, kde přezimovali, což zvyšuje riziko hadího uštknutí. Jed chřestýšů je extrémně účinný, ale pro člověka je jeho kousnutí jen zřídka smrtelné, zvlášť pokud dostane rychle protijed. Podle úřadů umírá ročně v Texasu na hadí kousnutí v průměru jeden až dva lidé. Indonéská policie použila při výslechu hada. Hájí se tím, že nebyl jedovatý Přečíst článek ›

Autor: Pavel Škopek