Zpráva norské zpravodajské služby PST o potenciálních bezpečnostních hrozbách označila Čínu za jednu ze zemí, která pro Norsko představuje hrozbu z hlediska národní bezpečnosti. Čínští agenti podle ní usilují o odcizení státních tajemství. Čínská ambasáda však podobná obvinění odmítá a považuje je za „směšná“.

Za největší hrozbu pro národní bezpečnost označila PST ve výroční zprávě ruské zpravodajské služby. Čína však podle norských agentů patří mezi země, které provádějí zpravodajskou činnost, která je v rozporu s norskými zájmy a obchodem. Součástí je podle rozvědky snaha o proniknutí do počítačových sítí.

„Čína pro norskou bezpečnost nepředstavuje žádné riziko. Je velice směšné, že zpravodajská služba této země činí bezpečnostní posudky a útočí na Čínu v čistě hypotetické rovině,“ uvedla na svých webových stránkách v tiskovém prohlášení čínská ambasáda v Oslu.

Vi er i gang med pressekonferanse for presentasjon av trusselvurderingen 2019 @thethiefoslo . Les den ferske trusselvurderingen her: https://t.co/gyC5IhV2Bu pic.twitter.com/dvjDNXQZso — PST (@PSTnorge) February 4, 2019

Čínští diplomaté také odmítají vyjádření šéfa PST Benedicta Bjoernlanda, podle něhož by si lidé měli dávat pozor na výrobky společnosti Huawei, která je napojena na čínskou vládu. Popírají, že by Čína nutila jakékoli firmy, aby do svých zařízení instalovaly „povinná zadní vrátka“, která by umožnila přístup k uživatelským datům.

Kauza Huawei

Společnost Huawei se v předchozích týdnech ocitla v hledáčku řady zemí včetně České republiky, které ji označily za bezpečnostní riziko. Panují totiž obavy, že by Peking mohl zařízení firmy využívat ke špionáži, což však vedení Huawei odmítá.

Norsko se až doposud k celé žádosti nevyjádřilo a oficiálně nerozhodlo, zda se připojí k rozhodnutí některých evropských zemí vyřadit Huawei Technologies ze zakázky na vybudování nové evropské telekomunikační infrastruktury, založené na technologii 5G.

Byl to přitom právě norský státní operátor Telenor, který podle agentury Reuters čínskému výrobci mobilních telefonů pomohl s globální expanzí. Společnost, která má napříč osmi evropskými a asijskými státy celkem 173 milionů zákazníků, totiž podepsala s firmou Huawei první velký kontrakt již v roce 2009.