Norští lyžaři oblékli svetry s vikingským symbolem, který používají neonacisté

Zimní olympijské hry jsou za dveřmi a norský tým skialpinistů představil svůj letošní design. Kolekce slušivých svetrů ale vzbudila rozruch kvůli symbolu runy boha války Tyra, který se objevuje i na úboru příslušníků neonacistických skupin.

Tým z Norska nijak nezastírá, že si pro letošní zimní hry, pořádané od pátku 9. února v jihokorejském Pchjongčchangu, vybral téma Útočící Viking. To vzhledem k aktuální oblibě televizního seriálu Vikingové a nové vlně zájmu o dějiny Skandinávie není až tak překvapivé.

Potíž je v tom, že norské bezpečnostní služby nedávno varovaly před zvýšenou aktivitou malé, ale nebezpečné extrémistické organizace Nordic Resistance Movement (Nordické hnutí odporu), která si runu boha Tyra dala do znaku.

V průběhu minulého roku členové této skupiny pořádali demonstrace před synagogami a na náměstích větších měst v Norsku i Švédsku. Jejich heslem bylo ENOUGH IS ENOUGH (Co je moc, je příliš), tedy stejný slogan, jaký se vloni v létě objevil v průvodu neonacistů v americkém městě Charlottesville.

Výrobce svetrů pro norské skialpinisty, firma Dale of Norway, se proti nařčení z extremistických tendencí ostře ohradila. „Neonacisté pochodují také s norskými vlajkami. Znamená to snad, že je přestaneme používat?“ táže se ředitelka společnosti Hilde Midthjellová.

Její názor podpořilo centrum pro výzkum Holocaustu v Oslu. To upozorňuje na fakt, že současní neonacisté zneužívají vikingské symboly stejně jako kdysi norští nacionální socialisté a stoupenci nacistického Německa v čele s příslušníky Hitlerjugend a divizí Waffen SS. Podle odborníků v minulosti neunikla zneužití žádná severská runa.

Firma přesto ujišťuje, že design svetru byl vyroben speciálně pro lyžaře. Norský olympijský tým jako celek oblékne jinou kolekci. Lyžaři poté sdělili médiím, že svetr s Útočícím Vikingem nikdo z týmu nosit nebude.