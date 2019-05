Notre-Dame? Většina Francouzů chce, aby vypadala jako před požárem

Většina Francouzů chce, aby katedrála Notre-Dame po rekonstrukci vypadala přesně tak jako před požárem z poloviny dubna. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila francouzská agentura YouGov. Spory se vedou především o to, co by mělo nahradit zničenou špičatou věžičku, která se od 19. století vypínala nad chrámovou lodí.

Spory se vedou především o to, co by mělo nahradit zničenou špičatou věžičku, která se od 19. století vypínala nad chrámovou lodí. Katedrála Notre-Dame přežije požár i žluté vesty, říká průvodce Jan Flégl Přečíst článek › V průzkumu se 54 procent dotázaných vyslovilo pro to, aby měla po rekonstrukci katedrála stejnou podobu jako před požárem. Čtvrtina respondentů si myslí, že by měli architekti při obnově chrámu dostat volnou ruku a neměli by být svazováni přísnými pravidly. Jasný názor na podobu rekonstrukce nemá 21 procent dotázaných Francouzů. Příčinou elektrický zkrat Katedrála Notre-Dame začala hořet 15. dubna večer. Než ji hasiči následujícího dne nad ránem uhasili, zničil požár střechu, krov a špičatou věžičku z 19. století, takzvaný sanktusník. Vyšetřovatelé považují za pravděpodobnou příčinu vzniku požáru elektrický zkrat. Katedrála Notre-Dame vyhráno ještě nemá. Ohrožuje ji déšť Přečíst článek › Francouzská vláda krátce po požáru oznámila, že chce, aby o budoucí podobě katedrály rozhodla mezinárodní architektonická soutěž. Prezident Emmanuel Macron slíbil, že obnova gotické památky bude hotová do pěti let. Řada odborníků ale před tak rychlou rekonstrukcí varuje, další pochybují, že je vůbec možné ji za pět let stihnout. Macron rovněž navrhl, aby obnovená věžička měla "současnější" podobu. Katedrála je zachráněna. Ohrožené části Notre-Dame se podařilo zabezpečit Přečíst článek ›

Autor: ČTK