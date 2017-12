Nová sankce jsou aktem války, vyhrožuje Severní Korea

Severní Korea označila poslední sankce, které na ní uložila OSN, za "akt války". Podle ní představují totální ekonomickou blokádu země. Rada bezpečnosti v pátek uvalila na Severní Koreu nové sankce kvůli jejímu nedávnému testu balistických raket.

Podle rezoluce navržené Spojenými státy by se dodávky ropy do KLDR měly snížit o 90 procent a všichni Severokorejci, kteří se nacházejí v zahraničí, se musí do dvou let vrátit zpět do vlasti.

Podle Severokorejců jsou nové sankce „násilným porušením suverenity naší republiky a aktem války, který ničí mír a stabilitu na Korejském poloostrově a v celém regionu."

"Budeme nadále pracovat na naší obraně prostřednictvím nukleárního programu kvůli nepřátelské hrozbě a vydírání Spojenými státy. Utvoříme praktickou rovnováhu proti USA,“ píše ministerstvo zahraničí KLDR.

Hrozí totiž, že severokorejské balistické rakety by dokázaly zasáhnout území USA.

Severní Korea odpálila raketu dlouhého doletu koncem listopadu. Dosáhla výšky 4500 kilometrů a dopadla do Japonského moře asi 960 kilometrů od místa odpalu, uvedla jihokorejská armáda. KLDR později oznámila úspěšný test nové mezikontinentální balistické rakety, jejíž dosah podle Pchjongjangu pokryje celé území USA.