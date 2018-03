Nová šéfka CIA má černou minulost. Podílela se na mučení vězňů v Thajsku

Gina Haspelová, nástupnice Mika Pompea v čele Ústřední zpravodajské služby Spojených států (CIA), se stane první ženou na tomto postu. Zároveň ji ale obestírá nechvalná minulost - podílela se totiž na mučení vězňů ve věznicích v Thajsku. Později měla dokonce rozhodnout o zničení nahrávek, na kterých byl průběh výslechů zaznamenán.

Jednašedesátiletá zpravodajská důstojnice pracuje v CIA od roku 1985. Po útocích z 11. září 2001 vedla v roce 2002 tajnou věznici v Thajsku, kterou CIA zřídila jako nástroj boje proti terorismu. O některé výslechy vězňů se totiž CIA nechtěla dělit s armádou a FBI, což by v případě převozu na kubánské Guantánamo hrozilo, píše BBC.

Senátní zpráva uvádí, že CIA tehdy v thajské věznici používala brutální metody výslechu, a to včetně mučení. Jednalo se například o simulované topení známé jako waterboarding nebo upírání spánku. Oficiálně se ale těmto metodám tehdy říkalo "vylepšené výslechové metody".

Výslechům lidí, kteří byli podezřelí z členství v al-Káidě, byla prý přítomná i Haspelová. Mnozí si odnesli doživotní a velmi vážné zdravotní následky.

Na podzim roku 2002 se tajná služba rozhodla thajskou věznici uzavřít potom, co se informace o praktikách v ní provozovaných dostaly na veřejnost.

Podle časopisu The New Yorker dohlížela Haspelová v letech 2003 až 2005 na tajný program CIA, který vystavil množství podezřelých z terorismu dalším brutálním metodám výslechu. Jednalo se údajně o mučení v podobě zavírání do malých beden velikosti rakve, ve kterých následně dotyční museli strávit i přes deset dní.

BREAKING: Gina Haspel named by Trump to be CIA director, replacing Pompeo, who will replace Tillerson at State. — The Associated Press (@AP) 13. března 2018

V roce 2005 Haspelová podle Joseho Rodrigueze, pro kterého tehdy pracovala, nařídila zničení množství videonahrávek, které byly pořízeny při výsleších v thajské věznici.

V loni byla Haspelová jmenována zástupkyní ředitele CIA, což vyvolalo protesty několika senátorů. Prezidenta Donalda Trumpa tehdy žádali, aby toto jmenování zvážil právě kvůli její kontroverzní minulosti.

Nyní Haspelová převezme velení zpravodajské služby po Miku Pompovi, který se přesune na post ministra zahraničí po Rexu Tillersonovi. Mike Pompeo Haspelovou dříve popsal jako "příkladnou zpravodajskou důstojnici" s "nadpřirozenou schopností zvládat všechny věci a inspirovat všechny okolo".

Trumpův návrh ale ještě musí schválit Senát Spojených států.