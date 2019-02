Na osm milionů kubánských voličů může dnes hlasovat o nové ústavě, která má nahradit tu dosavadní z roku 1976. Největší změny přináší dokument v ekonomice, zakotvuje totiž právo na soukromé podnikání. Stále ale zachovává vedoucí úlohu komunistické strany, která na Kubě vládne jako jediná povolená strana přes půl století. Opozice text kritizuje.

Ústava, kterou loni schválil parlament a o které dnes hlasují Kubánci v referendu, také omezuje funkční období prezidenta na nejvýše dvě pětiletá období po sobě a zavádí úřad premiéra. Omezuje též věk pro kandidáta na hlavu státu, a to na 35 až 60 let. Předchozí nejvyšší představitel Kuby Raúl Castro nastupoval do úřadu v pětasedmdesáti letech a odcházel loni, když mu bylo 86 let. Nahradil ho výrazně mladší Miguel Díaz-Canel.