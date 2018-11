Nová vlna násilí v Pásmu Gazy. O život přišel izraelský voják i sedm Palestinců

/VIDEO/ Nedělní přestřelka v Pásmu Gazy si vyžádala život jednoho izraelského důstojníka. Další pak utrpěl lehká zranění. Při operaci uvnitř Pásma Gazy bylo během střetu s izraelskou armádou rovněž zabito sedm Palestinců, včetně velitele vojenského křídla hnutí Hamás.

„Během operace izraelských obranných sil (IDF) vypukla v Pásmu Gazy přestřelka, během které byl zabit důstojník IDF a další byl lehce zraněn,“ uvedl mluvčí izraelské armády v tiskovém prohlášení s tím, že mrtvý důstojník měl hodnost podplukovníka. Druhý voják je ve stabilizovaném stavu a je mimo ohrožení života.

During IDF special forces’ operational activity in #Gaza, an exchange of fire broke out, during which an IDF officer was killed and an additional IDF officer was moderately injured. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 11, 2018

Mluvčí Hamásu, militantní islamistické skupiny, která vládne v Gaze, popsal incident jako „zbabělý izraelský útok.“ Hamás uvedl, že bylo zabito sedm Palestinců, z nichž čtyři byli příslušníky skupiny. Jedním ze zastřelených pak byl Šejch Nur Barakeh, velitel ozbrojeného křídla Hamásu v Chán Yunis.

Hamás obvinil izraelské speciální jednotky, že střílely z auta uvnitř Pásma Gazy. Po přestřelce následovalo podle svědků ještě několik izraelských leteckých úderů v Pásmu Gazy. „Máme pět mučedníků a několik zraněných lidí kvůli pokračujícímu izraelskému bombardování Chán Yunis v jižním pásmu Gazy,“ uvedl ve svém prohlášení palestinský červený půlměsíc.

Assassinations of Hamas by Israel

Yahya Ayyash, "engineer" 1996

Khaled Mashaal (failed) 1997

Salah Shahade Qassam Brig ldr, 2002

al-Makadmeh 2003

Ahmed Yassin 2004

Abdel al-Rantissi 2004

al-Ghoul 04

Rayan 09

Mahmoud al-Mabhouh 2010

Ahmed Jaabari 2012

Mohammed Deif (failed) 2014 — Seth Frantzman (@sfrantzman) November 11, 2018

Izraelská armáda neposkytla žádné další detaily k operaci, popřela však zprávy, že Hamás unesl některého z izraelských vojáků. „Během operace, která proběhla v Gaze, nebyl unešen žádný z našich vojáků,“ cituje The Jerusalem Post armádní prohlášení. Všichni izraelští vojáci se vrátili na izraelské území.

5:15 AM RECAP: 17 rockets were launched from #Gaza at #Israel. The Iron Dome intercepted 3 of them.



Following a situation assessment:

• The Israeli Railway line from Ashkelon to Sderot will be closed.

• School has been cancelled in the Israeli communities surrounding Gaza. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

Hamás v odplatě v noci z neděle na pondělí ostřeloval izraelské osady. Izraelská armáda potvrdila v pondělí ráno sedmnáct raket vystřelených z Gazy na Izrael. Tři z nich zachytil protiraketový deštník Iron Dome. Nejsou hlášena žádná zranění.

Gaza nemá politické řešení

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu kvůli nejnovějším násilnostem přerušil návštěvu Paříže, kde se účastnil oslav stého výročí konce první světové války. Den předtím se přitom nechal slyšet, že pro Gazu neexistuje žádné politické řešení, stejně jako neexistuje pro Islámský stát, a že dělá vše, co je v jeho silách, aby se vyhnul „zbytečné válce".

#Israeli PM Netanyahu has cut short his visit to Paris for #ArmisticeDay 100 and is flying back to Israel tonight following the events in #Gaza. — Anna Ahronheim (@AAhronheim) November 11, 2018

Izraelský prezident Re'uven Rivlin v neděli v reakci na nové násilí uvedl: „Jsem šokovaný a zarmoucený ztrátou důstojníka IDF zabitého dnes večer. Modlím se spolu s ostatními izraelskými občany za uzdravení zraněného vojáka.“

Napětí mezi Izraelem a Hamásem vzrostlo v posledních měsících. Palestinci pořádají od března na hranici Pásma Gazy masové protesty proti izraelské okupaci. Dosud při nich izraelští vojáci zastřelili více než 200 Palestinců a další tisíce postřelili. Během této doby byl zabit i jeden izraelský voják, kterého zastřelil palestinský ostřelovač.