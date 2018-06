Nové volby o brexitu? Lidé v červnu vyjdou do londýnských ulic

Její členové, kteří s odstoupením Británie absolutně nesouhlasí, vyzývají i ostatní, aby se k nim v červnu připojili a konečné rozhodnutí bylo na nich. „Ať už je váš názor na brexit jakýkoli, jistě souhlasíte, že se jedná o velkou věc. A především stále není hotovo,“ píše stránka.

Kampaň dále uvádí, že se jí jedná především o to, aby vláda umožnila veřejně hlasovat o konečném kroku samotným lidem. „My máme rozhodnout o tom, zdali rozhodnutí, které ovlivní celé další generace, je pro naši zemi dobré, nebo ne,“ říká server.



Liam Fox, ministr, jenž se brexitem zabývá, totiž prohlásil, že podle Theresy Mayové je dost dobře možné, že Británie z Unie vystoupí bez jakékoli dohody o spolupráci. BBC dále sdělil, že v zájmu obou stran je uzavřít dohodu, je ale také zásadní, aby EU věděla, že pakliže podmínky nebudou uspokojivé, země vystoupí i bez ní.

This Saturday, thousands of people from all walks of life will be marching on Parliament to demand a #PeoplesVote on the final Brexit deal.



