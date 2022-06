Sedmapadesátiletý Phillips a jednačtyřicetiletý Pereira se naposledy pohybovali v oblasti sítě řek kolem města Atalaia do Norte. Tam stále žije velké množství civilizací nedotčených původních kmenů, o kterých Phillips připravoval reportáž do chystané knihy. V oblasti se ale také vyskytuje řada gangů, které si vydělávají nelegální těžbou dřeva či pašováním drog. Jde o nebezpečné skupiny, které se často uchylují k násilí. Oběma mužům navíc také vyhrožovaly těžařské společnosti, které plánují v oblasti kácet stromy. „Jen pár dní před zmizením dvojice se měl podle zástupců domorodých kmenů Pereira vyjádřit, že dostal výhrůžky od gangů kvůli tomu, že bojuje proti nelegálnímu rybolovu v oblasti,“ připomíná BBC. Od začátku tak byla na stole verze, že novináři a jeho průvodci mohl někdo ublížit.

Podezřelým mužem, který se přiznal k vraždě Phillipse a Pereiry, je jednačtyřicetiletý místní rybář Amarildo da Costa de Oliveira, v oblasti známý jako Pelado. Policisté jej zatkli již před několika dny, poté, co zjistili, že novináři i jeho průvodci vyhrožoval, a na jeho lodi byla nalezena lidská krev. „Policejní důstojník Eduardo Alexandre Fontes řekl, že Pelado novináře a průvodce zastřelil ruční zbraní,“ zmiňuje list The Independent.

Vyšetřování ale stále pokračuje. „Policisté naznačili, že v následujících dnech může v souvislosti s případem dojít k dalším zatčením. Kromě Pelada zatím zadrželi ještě jednoho jednačtyřicetiletého muže, kterého nyní čeká výslech,“ nastiňuje CNN. Dle informací britské stanice BBC je druhým zatčeným rybářův bratr, který veškerá obvinění odmítá.

Phillips a Pereira byli podle všeho zastřeleni proto, že se připletli do cesty gangu věnujícímu se nelegálnímu rybolovu, jde ovšem o nepotvrzenou informaci. Oficiálně policisté pouze sdělili, že motiv činu je předmětem vyšetřování.

Ne všichni jsou ale o Peladově vině přesvědčeni. „Rybářova rodina obvinila policisty, že zadrženého muže mučili, čímž ho donutili k přiznání,“ píše The Independent.

Dle vyjádření brazilské policie Pelado každopádně vyšetřovatele dovedl na místo, kde byly pohřbeny ostatky. Těla byla umístěna v pytlech a definitivně mají být identifikována při pitvě. „Bez přiznání bychom se k danému místu rozhodně tak rychle nedostali. Těla jsme našli tři kilometry hluboko v lese,“ vyjádřil se pro list The Independent vyšetřovatel případu.

Podle něj se tým na místo nálezu těl dostával po řece téměř hodinu a třičtvrtě a následně ještě musel jít skoro půl hodiny pěšky lesem.

Rodinám obětí policie vydá těla do několika dní. Zprávu o úmrtí obou mužů už potvrdili i příbuzní Doma Phillipse. „Ukončila muka nevědomosti o tom, kde se Dom a Bruno nacházejí. Teď je můžeme dovést domů a říct s láskou sbohem,“ uvedla novinářova manželka Alessandra Sampaio.

Počátkem tohoto týdne byly v řece v oblasti nalezeny také osobní věci zmizelých mužů. Jak již Deník informoval, už tehdy brazilská média informovala o tom, že se našly také lidské ostatky, brazilská policie to však popřela s tím, že byl nalezen pouze blíže nespecifikovaný "biologický materiál".

