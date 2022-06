„Domorodí vůdci vyhlásili poplach v pondělí poté, co oba muži zmizeli při zpravodajské výpravě do sítě řek kolem města Atalaia do Norte, což je vstupní bod do rezervace Javari,“ píše list The Guardian, se kterým Philips dlouhodobě spolupracoval.

Znepokojivé je, že se oba muži ztratili jen několik dní poté, co dostali výhružky od těžařských společností. „Ty plánují obsadit a vytěžit území, kde kmeny žijí,“ konstatuje The Guardian.

Philips a Pereira byli naposledy viděni v neděli odpoledne. „Oblast Javari, kde se ztratili, je rozlehlým územím plným řek a deštného pralesa, nedaleko od hranic s Peru,“ nastiňuje The Guardian. V oblasti panuje velmi napjatá a nebezpečná situace. Žije tam kolem dvaceti domorodých kmenů a zároveň se tam pohybují velmi nebezpečné a násilnické těžařské gangy, které je ohrožují a ilegálně těží dřevo.

Pátrací akce

Před víkendem, kdy byli naposledy viděni, se Philips a Pereira vydali lodí do oblasti známé jako Lago do Jaburu. Tam v pořádku dorazili v pátek večer. Kolem šesté hodiny ráno v neděli se vypravili na zpáteční cestu do města Atalaia do Norte. „Jejich cesta měla trvat maximálně tři hodiny, ovšem poté, co ještě ani ve dvě hodiny odpoledne nedorazili, byla spuštěna pátrací akce,“ uvádí The Guardian.

Vůdci místních domorodých kmenů, kteří znali oba muže, okamžitě požádali o pomoc brazilské úřady. „Potřebujeme rychlou akci. Potřebujeme policisty, hasiče, armádu. Nemůžeme ztrácet čas,“ uvedl v prohlášení domorodý vůdce Beto Marubo.

Zatím se do pátrání zapojila brazilská policie, která vyslala desetičlenný tým, a postupně se přidalo i námořnictvo. Armáda uvedla, že zatím nedostala povolení vyrazit. Britské noviny The Guardian i Philipsovy příbuzní proto svými prohlášeními vyzývají úřady, aby začaly rychle konat. „V souvislosti se zmizením byli v pondělí večer zadrženi dva rybáři. Ovšem po krátké době byli propuštěni,“ zmiňuje BBC.

Obavy o bezpečnost mužů už vyjádřil i bývalý brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva. „S Philipsem jsem v roce 2017 dělal rozhovor pro The Guardian. Doufám, že je najdou brzy, a že jsou v pořádku,“ napsal politik na Twitteru.

O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos na Amazônia. Estavam na região reportando invasões de terras indígenas. Phillips me entrevistou para o @guardian em 2017. Espero que sejam encontrados logo, que estejam bem e em segurança. pic.twitter.com/nuyJfmyOqr — Lula (@LulaOficial) June 6, 2022

Pátrači ale zatím po mužích neobjevili žádnou stopu. Strach proto roste. „Mohu se jen modlit, aby byli Dom a Bruno v pořádku, třeba jen nemůžou pokračovat v cestě kvůli technickým potížím,“ uvedla novinářova manželka, Brazilka Alessandra Sampaio.

Sedmapadesátiletý Philips aktuálně pracuje na knize o životním prostředí, a součástí psaní knihy bylo vytvoření reportáží o životních podmínkách domorodých kmenů v amazonském pralese. Philips žije s manželkou v brazilském městě Salvador a více než patnáct let spolupracuje s prestižními deníky jako The Guardian, The Washington Post, The New York Times a The Financial Times.