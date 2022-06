Záhadný případ: Novináře hledají v pralese už týden. Našla se těla, tvrdí média

Už je to přes sedm dnů, co se v brazilském pralese ztratil britský novinář Dom Phillips a jeho průvodce, domorodý expert Bruno Araújo Pereira. Muži se vydali kvůli připravované knize do oblasti, kterou obývá množství nedotčených původních kmenů. Brazilská média sice nyní přinesla informaci, že se při pátrání našla těla pohřešovaných mužů, brazilská policie to ale okamžitě popřela.

V pralese zaleží na každé vteřině, každá může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock