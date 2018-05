Novináře Babčenka chtěl zavraždit ukrajinský podnikatel, tvrdí média

Vraždu ruského opozičního novináře Arkadije Babčenka si údajně objednal ukrajinský podnikatel Borys Herman, kterého již policie zadržela. Soud o tom informoval na svém facebooku. Ještě dnes by měl rozhodnout, zda na něj uvalí vazbu.

"Výzva k zadržení B.L. Hermana již byla podána soudu k projednání," cituje server 112.international vyjádření soudu.

Borys Herman je podle ukrajinských médií vlastníkem řady soukromých firem. Advokát Jevhen Solodko uvedl, že je mimo jiné výkonným ředitelem společnosti vyrábějící zbraně, která má prý bvlízko k ukrajinskému ministerstvu obrany. Podle Solodka se Herman mohl stát obětí provokace SBU.

Restriktivní opatření kvůli podezření na organizování vraždy Babčenka bude probíhat v přísně tajném režimu, uvedla ukrajinskému serveru Olena Hitlyanska, mluvčí SBU.

Fiktivní vraždu zinscenovaly tajné služby, jelikož se podle jejich informací zločin připravoval. Ukrajinské úřady uvedly, že mu tak zachránily život.

Babčenko se také objevil na tiskové konferenci. Omluvil se všem, jež zpráva zarmoutila, a poděkoval za záchranu života.

Jak ale přesně byla vražda nafingovaná, úřady neuvedly. "Speciálně se omlouvám mojí ženě," řekl Babčenko. Ta jej totiž měla najít "mrtvého" v kaluži krve a o celé hře nevěděla. Podle původních zpráv měl dostat několik kulek do zad.

Samotný Babčenko dnes na tiskové konferenci v Kyjevě odmítl kritiku své předstírané vraždy i výčitky, že tím poškodil pozice novinářů. Uvedl, že na prvním místě byl především jeho život a bezpečí rodiny. „Chci říct každému, kdo poukazuje na to, že to podkopalo důvěru v novináře: A co byste dělali vy na mém místě, kdyby k vám přišli a řekli, že se na vás chystá vražda?“

Poprvé se také zmínil o tom, jak přesně byla jeho zinscenovaná smrt uskutečněna. V den, kdy se měla událost odehrát, přišel k němu domů maskér a nalíčil ho tak, aby vypadal jako oběť střelby. Dostal tričko s otvory po střelách a polili ho prasečí krví. Pak lékaři, kteří byli do plánu zasvěceni, potvrdili, že je mrtvý, a byl převezen do nemocnice a následně poslán do márnice.