Novináři odsouzení v Myanmaru se odvolali proti sedmiletému trestu vězení

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní laboranti 18 500 Kč

Zdravotní laboranti ZDRAVOTNÍ LABORANT. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18500 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme: , -Ukončené vzdělání dle §9 Zákona č.96/2004 Sb. v platném znění, -Zájem o práci v oboru a další vzdělávání, -Schopnost práce v kolektivu, , e-mailem: predstavenstvo@nemjil.cz, telefonicky od 6.00 do 14.00 hod., -Přijímáme i absolventy, -Morální bezúhonnost, , Nabízíme:, -Nástup možný ihned nebo po domluvě, -Hezké pracovní prostředí, -Směnný provoz, -Možnost dalšího profesního vzdělávání v oboru, -Zařazení do tř.10, -Zaměstnanecké benefity (příspěvek dle výběru na dovolenou, vitamíny nebo sport;, jazykové kurzy Aj, Nj, ubytování, příspěvek na stravování, , pro maminky s dětmi možnost využít dětskou skupinu, resp. firemní školku, pracovní třídenní volno na krátkou zdravotní dovolenou tzv.sick day), , Tato pozice NENÍ podporována náborovým příspěvkem či stipendijním programem MMN, a.s.. Pracoviště: Mmn, a.s., Metyšova, č.p. 465, 514 01 Jilemnice. Informace: Doležalová, +420 481 551 346.