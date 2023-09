Jestliže 19. století dnes označujeme převážně jako století páry, to 20. může mít podobných přízvisek celou řadu. Od elektrického až po atomový věk, od století dvou světových válek až po epochu světa rozděleného železnou oponou.

Současně se právě těchto sto let stalo érou médií a skutečně masové komunikace. Stále však platilo a platí, že ke zrodu velké zprávy jsou potřeba správní lidé na správných místech, kteří ji zachytí, ověří, pochopí její potenciál a pustí ji do světa. Několik takových zpráv si připomeneme.

Potápějící se Titanic, ilustrace z časopisu Graphic Supplement z 27. dubna 1914Zdroj: Wikimedia Commons, Charles Dixon, volné dílo

1) Titanic se potopil, napsaly jako první New York Times

Potopení Titaniku asi ve 2:20 ráno 15. dubna 1912 zůstává dodnes zřejmě nejikoničtější katastrofou 20. století. Ale kdy se zpráva o tom, že se Titanic potopil, dostala poprvé na veřejnost? Zásluhu na tom měl jeden novinář se skvělým matematickým mozkem: šéfredaktor deníku New York Times (NYT) Carr V. Van Anda.

Ještě spoustu hodin poté, co jeho deník uvedl, že Titanic se potopil, psaly ostatní noviny o tom, že poškozený Titanic je odtahován do Halifaxu a všichni pasažéři jsou v pořádku. NYT byl obviňován, že šíří paniku. Měl ale pravdu. Co se v onu osudnou noc v redakcích dělo?

Tísňové volání z Titaniku zachytila na americké pevnině rádiová stanice Halifax a zprávu o něm okamžitě rozeslala do novin. V NYT ji při noční službě zachytil právě Van Alda, který poté už zůstal u telegrafu a snažil se ulovit jakoukoliv další informaci. Když uplynuly další dvě hodiny, aniž by se Titanic ozval, došel k pevnému a logickému úsudku, že loď se musela potopit. Většina novinářů by se před publikováním něčeho tak závažného asi snažila pojistit dalším zdrojem, ale Van Alda se rozhodl riskovat – NYT vyšel v půl čtvrté ráno s titulkem hlásajícím, že „velký Titanic se potopil“.

Philipa Franklina, šéfa newyorské pobočky rejdařství White Star Line, tak od rána bombardovaly dotazy, co se děje. Nic nevěděl, ale okamžitě kontaktoval své kolegy v Liverpoolu a kolem poledne (kdy byl Titanic už dávno pod vodou) obdržel falešnou zprávu, že parník je stále na hladině a další loď jej táhne do Halifaxu. Okamžitě ji předal novinám a odpolední vydání ostatních deníků tak zaplnily uklidňující titulky, že všichni cestující z Titaniku jsou naživu a v bezpečí.

Všichni si oddechli a současně se hodně rozzlobili na NYT. Van Alda si užil několik perných hodin, než v 16:35 dorazila první oficiální zpráva z lodi Olympic, že Titanic se skutečně potopil a že Carpathia vytáhla z moře jen 705 přeživších. V půl sedmé večer svolal Franklin novináře do kanceláře White Star Line a tuto šokující zvěst jim oznámil. Zpráva o odtahované lodi, kterou poskytl novinám v poledne, se ve skutečnosti týkala jiného plavidla; k záměně došlo v důsledku přeplnění éteru radiotelegrafickou komunikací.

Do chvíle, než Carpathia doplula do New Yorku, věnoval NYT tragédii Titaniku více než 50 stran.

