Novodobé otrokářství. Muž dřel v domě britské pedagožky, dostával prošlé jídlo

Policie na oba manžele přišla jen díky tomu, že se Polák dostal do nemocnice, kde personálu řekl, že je nucen pracovat výměnou za jídlo. Lékaři celý případ ohlásili na policii.

"V 21. století by nikdo neměl být nucen žít v takových ponižujících a příšerných podmínkách, řekl listu Daily Mail Tony Byrne, vyšetřovatel úřadu, který bojuje proti otroctví. "Naše vyšetřování však pokračuje. V místě nyní zkoumáme a vyhodnocujeme důkazy," dodal. Byrne rovněž ocenil pracovníky nemocnice, kteří událost nahlásili.

Příběh novodobého otroctví se paradoxně odehrál v luxusní rezidenční čtvrti ve městě Southhampton, kde bydlí například i fotbalisté nejvyšší britské fotbalové ligy Premier League. Čtyřicetiletý muž byl nucen spát v garáži luxusního domu na lehátku a neměl rovněž k dispozici splachovací záchod. Podle výpovědi navíc dostával k jídlu prošlé potraviny, které si ohříval na grilu.

Šestapadesátileté vysokoškolské pedagožce Pritpale Binningové a jejímu o dva roky mladšímu manželovi za to hrozí mnohaleté vězení. Případ je o to šokující, že žena byla uznávaná odbornice specializující se na respirační a kardiovaskulární onemocnění. Mezi lety 1998-2017 působila na lékařské fakultě místní univerzity.

