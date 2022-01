Dodal, že holčička byla nahá a u sebe měla jen přikrývku, která vypadala víc jako hadr než cokoliv jiného, a plastovou lahvičku.

Chlapci se prvně snažili stopnout kolemjedoucí auta, ale bohužel nepochodili. Proto Renat zavolal rodičům. „Přijel jsem tam s manželkou co nejrychleji to šlo a vzali jsme děvčátko do nemocnice,“ popsal večer jeho otec Dmitry Litvinovský. Po cestě se modlili, aby byla v pořádku a neměla žádné omrzliny.

Při příjezdu do nemocnice děvčátko prohlédl doktor a začal mu třít nohy a ruce, aby do nich vrátil teplo. Pak zachránce ujistil, že je dítě v pořádku, věk odhaduje přibližně na tři dny. „Můj syn a jeho přátelé ji našli na poslední chvíli,“ sdělila Anna Litvinová, která v tu chvíli nedokázala zadržet slzy. Po chvíli holčička celá zrůžověla a už i necvičenému oku připadala v pořádku. Teď je v péči doktorů v dětské nemocnici, kam ji později převezli.

Po rodičích a příbuzných dítěte policie stále pátrá. Proti matce, které hrozí obvinění z pokusu o vraždu, už zahájila i trestní stíhání.

Manželé, kteří holčičku do nemocnice přivezli, by si ji přáli adoptovat. „Máme už tři syny a proto velmi dlouho sníme o dceři. Doufáme, že se nám podaří ji získat,“ řekla Litvinovská. Jejich přání se jim ovšem splní jen za předpokladu, že policie nenajde žádné příbuzné. Pokud to tak nakonec dopadne, budou muset prvně vyplnit množství dokumentů a navštěvovat speciální kurzy, než jim úředníci dovolí ji oficiálně přijmout do rodiny.

Překážky jim ale házet pod nohy nehodlají. Dětská ombudsmanka Novosibiřské oblasti Naděžda Boltenková odhodlání Litvinovských podporuje a je rozhodnutá jim vyjít vstříc.

A newborn baby girl left in a cardboard egg box in -20C outside Novosibirsk saved by 5 teenage boys;now parents of one of them want to adopt her as the daughter they always craved. The baby was found in deep snow by a remote road in Sosnovka village on 7Jan, the Orthodox Xmas Day pic.twitter.com/QwiTXW7jbR