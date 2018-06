Novozélandská premiérka porodila dceru. Na „mateřskou“ musí partner

Novopečená matka si předtím než se vrátí do úřadu, vezme šestidenní mateřskou dovolenou. Během této doby převezme premiérské povinnosti její náměstek Winston Peters.

Po šesti týdnech se péče o holčičku zhostí její otec, televizní moderátor Clarke Gayford. Ten bude společně s Ardernovou cestovat mezi jejich domovem v Aucklandu a Wellingtonem a přítomen bude také na jejích zahraničních cestách, píše deník The Guardian.

Ardernová je jednou z mála světových političek, které se vysokého úřadu ujaly až v době těhotenství. Že je těhotná totiž zjistila 13. října, tedy několik dní před ustanovením novozélandské vlády.

JUST IN: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern becomes the first world leader in nearly 30 years to have a child while in office. She gave birth to a baby girl on Thursday. https://t.co/ApqvDODRlp pic.twitter.com/FGY0KTdNms