Nový rekord. Norové Atlantic překonali za pět hodin a třináct minut

Letecká společnost Norwergian Airlines pokořila nový rekord podzvukových komerčních letů. Cestu z New Yorku do Londýna zvládla za pět hodin a třináct minut, překonala tak o tři minuty let British Airways z roku 2015.

Boeing 787 letěl průměrnou rychlostí 776 mil za hodinu, pomohly mu přívětivé povětrnostní podmínky – dobrý vítr do zad. Podle kapitána Harolda van Dama by let mohl být ještě rychlejší, kdyby letoun nepotkaly po cestě turbulence. Informoval o tom server CN Traveler. ČTĚTE TAKÉ: Revoluce v létání? Norové chtějí do roku 2040 plošně zavést letadla na baterky Let British Airways, který od roku 2015 držel rekord a dorazil o hodinu dříve, než měl v plánu, si však kvůli správě letiště nepomohl. Cestující museli tehdy v letadle hodinu čekat, než jim byl přistaven autobus do letištní haly. Rekord nadzvukových letadel je však mnohem dál – Concorde stejnou cestu urazil za méně než tři hodiny v letové výšce 18 kilometrů. Nadzvuková letadla však od roku 2003 komerčně nelétají. Vytvářejí velmi nepříjemný zvuk, který dokáže rozbíjet okna nebo rozpraskat omítky a plaší zvířata. ČTĚTE TAKÉ: Dodali jsme víc letadel, říká Boeing. Máme víc objednávek, kontruje Airbus Provoz Concordů nebyl nikdy ziskový. K poklesu o jejich zájem přispěla také nehoda v roce 2000, kdy se letadlu při startu na letišti Charlese de Gaulla v Paříži roztrhla pneumatika. Vymrštěné gumové části pneumatiky prorazily elektrický kabel levého podvozku a levou spodní část křídla, které tím bylo zčásti také poškozeno. Kvůli nárazu vznikly v nádržích díry. Vytékající palivo se zapálilo o elektrický kabel v blízkosti pohonné jednotky a postupně se vzňalo v celém levém křídle. Start se už v tomto okamžiku nedal zastavit, letoun byl pro nouzové brzdění příliš rychlý. Pilot, alarmovaný palubními přístroji a řídící věží, měl jedinou možnost v pokusu o nouzové přistání. Asi jednu minutu po startu se stroj zřítil na hotel v městečku Gonesse u Paříže. Všech 109 osob na palubě a čtyři osoby v hotelu přišly o život. ČTĚTE TAKÉ: Děsivé přistání v Turecku: Letadlo sjelo ze srázu a málem skončilo v Černém moři

Autor: Pavel Kopecký