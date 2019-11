Rakouské podzimní volby měly, alespoň pokud šlo o volební shromáždění extrémně pravicové strany Svobodných (FPÖ), podivuhodnou kulisu. Předvolební shromáždění této strany se totiž podobala kuřáckým dýchánkům, na nichž bylo někdy doslova zahuleno. Tak, jak si to starší generace pamatuje z hospod nižších cenových skupin z dob komunistického režimu.

V koalici s lidovci se Svobodným přitom podařilo prosadit, že zákaz kouření v restauracích zruší. Ale než opětovné povolení kouření vstoupilo v platnost, vláda kvůli skandálu dnes už bývalého předsedy FPÖ a tehdejšího vicepremiéra Heinze- -Christina Stracheho padla. Lidovci pak spolu s opozicí před zářijovými volbami prohlasovali ještě tvrdší zákaz kouření.

Omezení, které vstoupilo v platnost včera, se vztahuje i na elektronické cigarety či vodní dýmky. Kouřit se nesmí ve všech veřejných prostorech, kde se vyrábí, zpracovává, podává nebo konzumuje jídlo a pití. Platí to i pro hasičské bály, slavnostní stany, víceúčelové prostory či školní zařízení. Za kouření v zakázaných prostorech hrozí pokuta sto eur (asi 2600 korun).

„Zdá se, že puritáni, farizejové a hlasatelé politické korektnosti dlouhý zápas vyhráli,“ komentoval červencové hlasování o zákazu kouření poslanec FPÖ Peter Wurm.

Svobodní pak šli do zářijových voleb s heslem, že kdo si bude chtít od listopadu v hospodě či kavárně zapálit, musí volit jejich stranu. Zdálo se to jako dobrý volební tah, protože podle průzkumů kouří asi třetina Rakušanů, mezi rakouskými muži je to 40 % populace.

Kuřáci se nechytili

Předvolební mítinky pod heslem „Kouření povoleno“ však ani mezi rakouskými kuřáky evidentně nezabraly. Svobodní oproti minulým volbám propadli, ztratili víc deset procent hlasů a se 16 procenty skončili až na třetím místě. Těsně před Zelenými a daleko za lidovci i sociálními demokraty.

Podobně neúspěšná byla také ta část kampaně FPÖ, která varovala před bojem proti globálnímu oteplování a „zelené diktatuře“. Podle odborníků spíše pomohla Zeleným, kteří i díky těmto útokům slavili historický úspěch a teď jednají s lidovci o vstupu do koaliční vlády.