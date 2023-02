Meteorologové očekávají, že by mohlo padat až 40 milimetrů srážek během hodiny. V pondělí večer by se měl vítr lehce utišit, plnou silou bude dout během úterka, uvedla šéfka meteorologů Georgina Griffithsová. Tlak v Aucklandu je podle ní aktuálně nejnižší za posledních 40 let.