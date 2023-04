Na pořadatele lovu na Novém Zélandu v severním Canterbury se snesla obrovská vlna kritiky. Mimo tradiční dospělácké kategorie chtěl totiž letos vyhlásit i jednu speciální pro děti. Ty měly "soutěžit" v počtu ulovených divokých koček. Plán vyvolal nevoli mezi ochránci přírody a zvířat, k honu na kočky tak nakonec nedojde.

Na Novém Zélandu se každý rok konají organizované lovy proti nepůvodním druhům zvířat. Jedná se o jeleny, zajíce, ale také divoká prasata či divoké kočky. Každoročně se jich zúčastní stovky dospělých, které často doprovázejí děti. Letos však organizátoři plánovali vyhlásit speciální kategorii pouze pro ně. Měly zabíjet kočky divoké. Pořadatel myslel i na finanční motivaci – za každou odstřelenou šelmu měl lovec obdržet 155 dolarů, tedy bezmála 3 300 korun.

Záměr vyvolal obrovskou vlnu kritiky. Podle novozélandského Spolku pro prevenci krutosti na zvířatech by lovci stříleli mimo jiné i kočky domácí. „Děti, spolu s dospělými, nebudou schopny rozlišovat mezi divokou, toulavou nebo vystrašenou domestikovanou kočkou,“ sdělil agentuře AFP zmíněný spolek.

Organizátoři nakonec celou akci zrušili. „Jsme zklamáni a omlouváme se těm, kteří byli nadšeni, že se mohou zapojit do něčeho, co se týká ochrany našich původních ptáků a dalších zranitelných druhů,“ napsala skupina na svém profilu na Facebooku.

Pod příspěvkem se ovšem neobjevují pouze negativní komentáře, ale i podpůrné ohlasy. Podle nich se jedná o „kontrolovatelné vybíjení“ nepůvodního druhu, který ohrožuje místní faunu a i flóru. „Kdyby dotyční jen věděli, jaké škody divoké kočky způsobují. Mají vliv i na naše zemědělství, protože přenášejí nemoci. Budeme je střílet tak dlouho, dokud je budeme vídat,“ napsala jedna z „fanynek“ lovu.

Škodí, nebo pomáhají?

Divoké kočky jsou na Novém Zélandu předmětem vášnivé diskuze řadu let. Podle některých odborníků ohrožují původní druhy ptactva, zejména těch nelétavých. Největší novozélandská ochranářská skupina s názvem Royal Forest and Bird Protection Society uvádí, že divoké kočky jsou každoročně zodpovědné za smrt až 1,1 milionu původních ptáků. Někteří vědci tvrdí opak. Divoké kočky prý domorodým opeřencům pomáhají, protože snižují populaci hlodavců, kteří se živí ptačími vejci.

Kočky přispívají i k likvidaci jiných druhů zvířat. Zejména pokud se ocitnou na izolovaném ostrově, jako je třeba Nový Zéland či Madagaskar. Podle zveřejněné práce v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences kočky zlikvidovaly za pouhých pět set let po celém světě 63 druhů ptáků, savců a plazů.