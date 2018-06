Nemorální, opřela se Laura Bushová do Trumpa kvůli nulové toleranci k migraci

Bushová tak reagovala na slova na současné první dámy USA Melanie Trumpové, jež se dříve nechala slyšet, že oddělování dětí od rodin se jí ani v nejmenším nezamlouvá. „Musíme být zemí, která se řídí všemi zákony, ale také zemí, která vládne srdcem,“ uvedla Trumpová. Zároveň ale potvrdila, že migrační reforma, která by fungovala pro obě strany, je nezbytná.

Za posledních šest týdnů překročilo hranice zámořské velmoci nezákonně zhruba dva tisíce rodin, přičemž všechny byly zadrženy. Rodiny doufaly, že budou moci zažádat o azyl, dospělí však nyní ve většině případů čelí obvinění.



Dětí a mladistvých se soudy netýkají. Většina z nich zamířila do různých středisek, v krajních případech jsou pak děti umisťovány do "obchodních skladů". „Nulová tolerance k migrantům je krutá a nemorální. Láme mi srdce,“ komentovala Bushová Trumpovo rozhodnutí ve zpravodaji Washington Post.

I live in a border state. I appreciate the need to enforce and protect our international boundaries, but this zero-tolerance policy is cruel. It is immoral. And it breaks my heart.https://t.co/he1uw1E96A