O nafukovacího Trumpa se přetahují muzea. Zájem o něj mají i aktivisté

Nafukovací karikaturu amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterou vytvořila skupina Londýňanů, chtějí do svých sbírek získat přední britská muzea. Zájem o bezmála šestimetrový balon ale projevili i aktivisté z celého světa, píše americký deník The New York Times.

Téměř šestimetrová nafukovací podobizna amerického prezidenta, která ho zobrazuje jako mimino v plenkách a se smartphonem v ruce, se stala symbolem protestů proti Trumpovi během jeho nedávné návštěvy Spojeného království.

Autorem karikatury nazvané Baby Trump je skupina Londýňanů, kteří si říkají „Trump’s babysitters“ (Trumpovy chůvy). Nafukovačka by ale nemohla vzniknout bez štědré finanční podpory veřejnosti. Během jednoho měsíce získali autoři od více než dvou tisíc dárců částku přesahující 34 tisíc liber (asi 983 tisíc korun).

„Baby Trump se stal jakýmsi symbolem, který by mohl definovat část Trumpova prezidentského mandátu,“ řekl deníku The New York Times Kevin Smith, zástupce tvůrců karikatury.

Podle listu by balon do svých sbírek rádo získalo hned několik britských muzeí, a to včetně Muzea Londýna, Bishopsgate Instituce či Britského muzea. Zájem o nafukovací figurínu ale projevili i nejrůznější aktivisté, kteří by ji rádi použili v dalších zemích světa – a to třeba i díky zakoupení licence.

O dalším osudu nafukovačky ale zatím nebylo rozhodnuto. Její autoři sice již na internetu zahájili kampaň, jejímž prostřednictvím chtějí od dárců vybrat peníze na celosvětové turné balónu. Podle Smitha však nyní zváží nabídky jednotlivých muzeí.