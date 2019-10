Nobelovu cenu za fyziku si v roce 2019 rozdělili napůl kosmolog James Peebles, který ji dostal za teoretické objevy v oblasti fyzikální kosmologie, a dvojice astronomů Michel Mayor a Didier Queloz, jež ji obdrželi "za objev exoplanety obíhající kolem hvězdy slunečního typu".

Nobelova cena. Medaile pro laureáty Nobelovy ceny na snímku ze 17. dubna 2015 | Foto: ČTK

"Co bych poradil mladým lidem, kteří chtějí vstoupit do světa vědy? Měli byste to udělat pro lásku k vědě a proto, že vás fascinuje," prohlásil na tiskové konferenci po udělení Nobelovy ceny za fyziku její čerstvý laureát James Peebles.