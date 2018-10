O Nobelovu cenu za fyziku se podělí tři vědci. Získali ji za práci s lasery

Přestože má letošní Nobelova cena za fyziku tři vítěze, nerozdělí se rovným dílem na třetiny. Polovinu získal americký fyzik Arthur Ashkin, kterého švédští akademici ocenili za jeho vynález optických pinzet, které umožňují manipulovat pomocí světla s drobnými částicemi.

„Ashkinovy optické pinzety tvoří laserové paprsky, které zachytí částice, atomy a molekuly. Mohou vyšetřovat a manipulovat s viry, bakteriemi a dalšími živými buňkami, aniž by je poškozovaly. Byly vytvořeny nové příležitosti pro pozorování a ovládání soukolí života,“ komentovala akademie své rozhodnutí na oficiálním twitteru Nobelovy ceny.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK