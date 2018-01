O Trumpovi natočí televizní seriál. Hledá se herec do hlavní role

Z knižní předlohy by mohl vyjít sedmidílný seriál. Kdo ho bude režírovat a jaké bude herecké obsazení včetně hlavního představitele, zatím není jasné.

Práva koupila společnost Endeavor Content. Autor Wolff by měl být výkonným producentem společně s Michaelem Jacksonem, který pracoval pro BBC kanál 4 a nyní působí v Two Cities Television. Informoval o tom server The Hollywood Reporter.

Bestselleru, který šel kvůli obrovskému zájmu do prodeje o týden dříve, se zatím prodalo přes milion výtisků. Autor se v knize neštítí popisovat nejrůznější „špeky“ ze soukromí prezidentské rodiny. Například, to že Trump pojídá hamburgery v posteli nebo, že jeho dcera Ivanka je „blbá jako poleno“.

Novinář dílo napsal na základě rozhovorů s 200 osobnostmi z okruhu amerického prezidenta. Jedním ze zpovídaných je i bývalý hlavní stratég Bílého domu Steve Bannon. Ten mimo jiné kritizuje počínání Trumpových poradců ohledně schůzky se skupinou Rusů v New Yorku v červnu předloňského roku během prezidentské kampaně.

Sejít se měli poté, co prostředník mezi ruskou stranou a Trumpovým týmem slíbil dodat kompromitující materiály na demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou.

„Všichni říkají, že je jako dítě,“ popsal autor Trumpův tým. „Má potřebu neustálého uspokojování. Ten člověk nečte a nikoho neposlouchá. Je jako míček, který pinká o stěny,“ popisují ho nejbližší kolegové.

Autor však se samotným Trumpem o knize nikdy nemluvil. „Je plná lží, dezinterpretací a zdrojů, které neexistují,“ zuřil Trump. "Michael Wolff je totální nula (loser) když vytvořil příběhy jenom proto, aby se tato skutečně nudná a nepravdivá kniha prodávala," rozčiloval se na twitteru.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9