Obálky s ricinem mířily k Trumpovi a Mattisovi. FBI zatkla bývalého námořníka

Operaci FBI potvrdil mluvčí Doug Davis. „Existuje potenciální nebezpečí chemických látek, veřejnost ale není ohrožena,“ řekl. Informoval o tom server ABC News.

Podezřelého FBI zatkla ve středu ve městě Logan v Utahu. Jedná se o Williama Clyda Allena. Ten vstoupil do amerického námořnictva v říjnu 1998 a po čtyřech letech jej opustil. Pracoval jako školitel prevencí požáru. V roce 2004 byl obviněn v případu sexuálního zneužívání dětí, mělo se jednat o dvě dívky, ke kterým měl důvěrný vztah. Později byl ale prohlášen za nevinného.

V roce 2008 byl ale shledán vinným v jiném případu a strávil dva a půl roku ve vězení. Bezpečnostním složkám je znám také kvůli výhrůžkám a šíření různých spikleneckých teorií.

Na dva z dopisů se přišlo při kontrole na podatelně Pentagonu, další směřoval do Bílého domu. Podezření na jedovatou látku odhalily bezpečnostní skenery, zásilky se tak nedostaly adresátům do rukou. Na dalším z dopisů byl jako adresát uveden americký ministr obrany James Mattis a admirál John Richardson.

„Podle naší analýzy byly obsahem semena rostliny, ze kterých se ricin derivuje,“ uvedla mluvčí Pentagonu Dana White.

Ricin se v přírodě nachází v některých rostlinách, obsahuje jej skočec obecný. Musí se ale laboratorně upravit, aby se z něho stal nebezpečný jed. Smrtelná dávka činí 70 až 500 mikrogramů, smrt může nastat po 36 hodinách po užití. V souvislosti s teroristickými útoky zesílily v posledních letech obavy, že by ricin mohla zneužít některá z teroristických organizací.

JUST IN: 2News has learned William Clyde Allen is being held in the Davis County Jail. The sheriff's office was able to provide a current booking photo of Allen. https://t.co/f1afSPvYFn pic.twitter.com/hoeOU5uHqj