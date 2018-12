Bílý dům rozhodnutí texaského konzervativního soudce uvítal. Prezident Donald Trump na twitteru napsal, že "něco takového předvídal už dávno". "Není to žádné překvapení - velice respektovaný soudce z Texasu právě prohlásil Obamacare za neústavní," napsal šéf Bílého domu a dodal, že to je "skvělá zpráva pro Ameriku".

Wow, but not surprisingly, ObamaCare was just ruled UNCONSTITUTIONAL by a highly respected judge in Texas. Great news for America!